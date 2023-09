Sur smiley til lokal grillbar

Det var endnu en gang manglende rengøring, som spændte ben for at få en pletfri kontrolrapport af Fødevarestyrelsen til Torvegrillen i Assens.

Den 5. september aflagde Fødevarestyrelsen et opfølgende kontrolbesøg på grillbaren, da den to gange siden februar i år har fået en mellemfornøjet smiley under kontroller. Første gang for håndtering af fødevarer og anden gang for manglende rengøring.

Ved dette kontrolbesøg stod det hurtigt klart for Fødevarestyrelsens kontrollanter, at rengøringen ikke var i overensstemmelse med reglerne. Fødevarestyrelsen beskrev det således: