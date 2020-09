Susanne vidste ikke, hun var ordblind: - Jeg har kæmpet med lavt selvværd

Susanne Ring Andersen følte, hun blev valgt fra på arbejdsmarkedet, fordi hun ikke var dygtig nok til dansk. Derfor har hun nogle råd til, hvordan arbejdspladser kan være mere imødekommende over for ordblinde.

- De må tage imod med åbne arme. Selvom man har svært ved at skrive eller læse, har man andre kompetencer, og testes man for ordblindhed, har virksomhederne mulighed for at få gratis hjælp til at lægge it-programmer i computeren. Hav tålmodighed, selvom det tager tid, og brug så tid på at udvikle deres kompetencer.