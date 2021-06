Svømmer trods blæst og høje bølger: Michael vil nå fra Aabenraa til Assens

- Det her er Michaels måde at vise, hvad vandet betyder for ham, og så håber han, at det kan inspirere til, at flere måske kan finde glæden ved vandet. Men det er bestemt ikke en opfordring til, at andre skal begive sig ud på sådan en tur, siger Tea Fuglsang.

Formålet er altså i stedet at sætte fokus på vandglæde og i samme forbindelse også vandsikkerhed.

Michael Iwersen var til eftermiddag efter otte timer i vandet nået omkring en tredjedel af ruten, og Tea Fuglsang forventer derfor først, at de rammer Assens sent i aften eller sågar i nat.

Hun håber bare, at vejret ikke forværres, så Michael Iwersen bliver nødt til at springe op ad vandet før mål.