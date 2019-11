Sygeplejersker fyres trods droppede besparelser

Efter en stor demonstration foran rådhuset og massiv offentlig kritik bliver syge- og hjemmeplejen i Assens Kommune skånet for besparelser på tre millioner kroner.

Men i akutsygeplejen vil personale og patienter alligevel kunne opleve mandefald. Her skal spares 1,7 millioner kroner, og det kommer til at koste fem ud af 51 sygeplejersker jobbet. I alt otte stillinger bliver nedlagt, hvoraf tre på nuværende tidspunkt ikke er besat.

Læs også Demonstranter i Assens: - Vi skal kæmpe for at bevare værdigheden for vores borgere

- Jeg har det aldrig godt, når vi er nødt til at skille os af med gode medarbejdere. Når vi har de rammevilkår, vi har som kommune, er vi desværre nødt til at komme ud i sådan nogle runder, siger borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), til TV 2/Fyn.

Den forklaring falder ikke i god jord hos Katrin Johannsdottir, der er sygeplejerske og tillidsrepræsentant i Assens Kommune.

- Vi er allerede enormt pressede og får svært ved at arbejde fagligt forsvarligt, siger hun i en pressemeddelelse.

Økonomisk straf

Ifølge borgmester Søren Steen Andersen er en af årsagerne til besparelsen, at kommunen bliver økonomisk straffet, fordi færre borgere kommer i kontakt med sygehusvæsenet.

- Vi bliver straffet for det med 17 millioner kroner om året i Assens Kommune. Det er helt barokt og helt omvendt, og det har vi selvfølgelig adresseret over for de forskellige sundhedsministre, der har været, siger han.

Indtil videre har det ikke ført noget med sig:

Læs også Besparelser i Assens: Sussie frygter fyringer og dødsfald

- De kan ikke forklare os, hvorfor årsagen er, som den er, at vi skal af med 17 millioner kroner.

Derfor fastholder borgmesteren, at det er nødvendigt at gennemføre besparelser på sygeplejen for at holde balance i budgettet.

Uenighed om konsekvenser

Jeg har det aldrig godt, når vi er nødt til at skille os af med gode medarbejdere. Når vi har de rammevilkår, vi har som kommune, er vi desværre nødt til at komme ud i sådan nogle runder Søren Steen Andersen (V), borgmester, Assens Kommune

Ifølge borgmesteren betyder et lavere antal sygeplejersker i akutsygeplejen først og fremmest, at arbejdet skal tilrettelægges anderledes end i dag. Men sygeplejerskernes tillidsrepræsentant, Katrin Johannsdottir, er mere skeptisk.

- Jeg forudser, at flere borgere kommer til at lide funktionstab og i værste fald dør, siger hun.

Men Søren Steen Andersen peger på, at budgettet er på linje med det, man har i andre kommuner.

- Jeg har ingen forventning om, at det i de kommuner har medført dødsfald. Det har jeg bestemt heller ikke nogen forventning om, at det gør hos os, siger han.

Udover sygeplejerskerne skal der også fyres blandt kommunes social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

00:30 Video: Ole Holbech Luk video

Læs også Sparer millioner på sygeplejersker: - Vi vil se store konsekvenser