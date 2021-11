Tæt på men ikke godt nok: Kørestolsbrugere tester forholdene for handicappede

Når man sidder i kørestol, skal bordene højere for at man kan køre ind under. Derfor findes der små støtter, som man kan sætter under bordbenene for at forhøje bordet. Men på Havnegrillen i Assens har bordene ét stort bordben i midten, så er det ikke muligt at bruge møbelforhøjerne.

Først op, så ned

Bag disken lytter Morten Tukjær med, mens de tre medlemmer fra Dansk Handicap Forbund fortæller og forklarer, hvad der skal til for at gøre grillen mere tilgængelig. Og han er glad for deres inputs.

- Jeg synes det er rigtig fint, for det er jo ikke nogen ting vi selv lige går og tænker over i hverdagen eller har forholdt os til, da vi jo ikke ved, hvad der er praktisk, siger Havnegrillens ejer.

Og inspektørerne er også positive.