Telefonven for Ældre Sagen: - Der er mange ting at snakke om

- Det tog kun ti sekunder, før jeg havde besluttet mig, fortæller Ellinor Carøe Jørgensen-White fra Gummerup på Vestfyn.

Tirsdag læste hun om Ældretelefonen i et opslag på Facebook, og med det samme vidste hun, at her kunne hun gøre en forskel.

Nu er hun en af omkring 400, der alene i dag, tirsdag, har meldt sig som frivillige til at ringe fra Ældretelefonen. Et initiativ, der altså er startet af Ældre Sagen.

- Man kan jo sidde og tale med et ensomt menneske, som har behov for lidt hjælp. Det kan jo være, at man er blevet isoleret, fordi ens familie bor i en anden landsdel eller et andet land, og så har man bare behov for, at der er nogen, der ringer en gang i mellem, så man ikke føler sig så alene, siger Ellinor Carøe Jørgensen-White til TV 2/Fyn.

De frivillige bliver af Ældre Sagen matchet med ældre, som de så skal ringe til et antal gange om ugen.

Direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup udtaler i en pressemeddelse om initiativet:

- Det er nu, vi alle sammen skal vise vores samfundssind og gode vilje. Det er der i den grad brug for det, når folks hverdag er sat fuldstændig i stå på grund af smittefare. Vi tror, der er mange, som vil melde sig som telefonven på Ældretelefonen. Det betyder uendeligt meget.

Man skaber en relation

Det afskrækker ikke Ellinor Carøe Jørgensen-White, at hun nu skal til at tale i telefon med et fremmed menneske, som hun ikke ved noget om på forhånd.

- Vi starter vel med, at vi lige præsenterer os selv, og så tager man udgangspunkt i, hvem man er, og hvor man kommer fra og ens familie, og så spørger man jo ind til vedkommende og hans eller hendes familie, og lige så stille får man skabt en relation, og så kan man bygge videre derfra, siger Ellinor Carøe Jørgensen-White, der er 56 år og socialpædagog.

- Der er mange ting man kan tale om. Altså, man kan tale om hobby, man kan tale om familie, man kan tale om arbejdsliv, interesser. Der er mange ting at tale om, siger hun.

Måske også efter coronakrisen

Ældretelefonen er tænkt som et tilbud under coronakrisen, men for Ellinor Carøe Jørgensen-White slutter det ikke nødvendigvis, når krisen er overstået.

- Hvis det er en rar oplevelse for os begge to, og vi får noget ud af det, hvorfor skulle det så stoppe, fordi coronakrisen forhåbentlig snart er ovre.

Hvis man vil være telefonven, eller hvis man har behov for en at tale med, så kan man ringe til Ældretelefonen på tlf. 82 82 03 00 mellem klokken 9 og 15 på alle hverdage eller melde sig på www.ældretelefonen.dk