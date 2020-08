Thøger bruger ferien på madkursus: - Jeg trængte til noget andet end at sidde hjemme i sofaen

I denne uge svinger fynske børn madgryderne, når der er "3 dage med Madskole" på Salbrovadskolen i Assens Kommune.

Så kan jeg hjælpe min mor med at lave mad derhjemme Thøger Villum-Serup, elev, Strandmølleskolen, Assens

Mandag stod menuen på bønnefritter, pizza og muffins. Og for børnene var det nemt at skifte et par feriedage ud med madkurset.

- Jeg trængte til noget andet end at sidde hjemme i sofaen, siger Thøger Villum-Serup, der starter i tredje klasse efter ferien på Strandmølleskolen i Assens.

Thøger Villum-Serup er med til madskolen for andet år i træk. Foto: Ole Holbech

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal finde på derhjemme mere. Så det er sjovt at lave mad og prøve noget nyt, som jeg aldrig har smagt før, siger Mille Brandt, der begynder i anden klasse på samme skole.

Bønnefritter og boller med kartofler i

Arrangementet erstatter de madskoler, som i år er aflyst på grund af corona. Der bliver afholdt 17 særudgaver af madskolerne landet over, hvor den ene er på Salbrovadskolen i Assens. En af formålene med kurset er at udvide børnenes madhorisont.

Læs også Coronakamp: Succesrestaurant overlevede på mad ud af huset

- Vi prøver at gøre dem nysgerrrige på mad. Blandt andet skal de smage krydderurter, fisk og kylling. Og så skal de prøve nogle anderledes retter, for eksempel boller med kartofler i, siger Hans Møller Kvindebjerg Hansen, der er frivillig for Madskolerne.

Blandt andet har børnene lavet kylling i karry, muffins og bønnefritter. Sidstnævnte var helt nyt for Mille Brandt, der helt sikkert vil tage opskriften med hjem.

- De smager rigtigt godt og er sjove at lave, siger hun.

Læs også Konkursramt friskole efterlader milliongæld

Og det er ikke kun opskriften, Mille kan tage med hjem. På grund af corona er der nogle restriktioner for årets program, og derfor er forældredagen i slutningen af kurset aflyst. Derfor er der i år fokus på, at børnene får noget med hjem fra dagen, som de kan spise med forældrene derhjemme.

Thøger Villum-Serup vil også tage opskrifterne og læringen med hjem. Og det er også en stor grund til, han er med.

- Det er sjovt at være med, og så kan jeg hjælpe min mor med at lave mad derhjemme, siger han.

Mad på dato er okay

Udover anderledes retter og tips til madlavningen er der også fokus på at lære børnene om madspild.

- Vi forklarer børnene, at mad, der er ved at blive for gammelt sagtens kan bruges, siger en af de frivillige Hans Møller Kvindebjerg Hansen og fortsætter:

- Vi vil også vise, at vi skal udnytte den mad, vi laver. Vi smider ikke mad i skraldespanden. Vi skal bruge resterne, og derfor laver vi også nogle mixretter, siger han.

Udover arrangementet i Assens er der madskoler 16 andre steder i landet i uge 32.

Læs også Lettelse i Salbrovad: Det har været en rutsjebane for børnene