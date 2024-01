Tidligere SF-koryfæ melder sig ind i Venstre

I 32 år repræsenterede han SF - heraf 28 år som byrådsmedlem i Assens. Men nu har Mogens Mulle Johansen skiftet parti og repræsenterer nu borgmester-partiet Venstre.

- Efter to år som løsgænger har jeg bestemt mig for, at jeg gerne vil være medlem af et parti igen. Det er for ensomt at være alene, og man er uden for indflydelse, når man er løsgænger, siger han.

- Jeg har kigget rundt, og med baggrund i det samarbejde, jeg har haft med Venstre, var det dem, der passede bedst. Det samarbejde kom i 2016, da Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti ville lukke skoler i kommunen. Det pressede os andre til at arbejde sammen, og det samarbejde har været godt.

Og altså så godt, at Mogens Mulle Johansen nu efter godt to år som løsgænger i Assens’ byråd har besluttet at skifte partipolitisk spor.

Den bedste borgmester på Fyn

I Venstre bliver Mogens Mulle Johansen partikollega med Assens' borgmester Søren Steen Andersen, som han har særdeles rosende ord til overs for.

- Søren Steen Andersen er en utroligt troværdig borgmester, som man kan stole fuldstændig på. Det, der er aftalt, bliver overholdt. Og derudover er han en af de borgmestre på Fyn, der er mest aktiv for kommunens borgere. Han fører ikke bare borgerlig politik, men han ser på, at det, han gennemfører, er noget, der gavner borgerne i Assens Kommune. Og det er noget, jeg kan se mig selv i. For mig er han den bedste borgmester på Fyn.

Et stort spring

Springet fra SF over en periode til løsgænger og nu til Venstre kan for mange lyde ganske stort. Sådan ser Mogens Mulle Johansen dog ikke selv på det.

- Jeg tror ikke, borgerne vil mærke den store forskel. Nu bliver jeg menigt medlem af Venstre, og der sker ikke noget med mine udvalgspladser – dem vil jeg fortsætte med at have. Men nu får jeg igen nogle folk, jeg kan diskutere politik med, og alene det at kunne diskutere politik i et parti, er en væsentlig ting, som jeg glæder mig til. Det er rart at kunne få drøftet de enkelte sager med egne partimedlemmer, fortæller han, inden han slutter.

- Jeg er i politik for at få indflydelse, og det tror jeg på, at jeg kan få nu for Venstre.