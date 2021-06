Tilflytter deltog i Danmarks længste jernbanepicnic: - Det er en dejlig måde at lave noget med ens naboer

Arrangørerne af picnicen er den lokale gruppe Glamsværkerne, der efterhånden har været aktiv nogle måneder.



- Formålet med Danmarks længste jernbanepicnic er at samle folk på kryds og tværs. Det er vigtigt både for fællesskabsfølelsen, og fordi folk trænger til at være sammen oven på en lang nedlukningsperiode. Men i høj grad også for at føle stolthed over sit lokalområde, fortæller projektleder og én af initiativtagerne til Glamsværkerne, Rikke Louise Fage-Fjord.