To kørt på OUH: Lejlighed udbrændt - alle beboere er kommet ud

Beboerne kom sikkert ud, men to personer er kørt på Odense Universitetshospital i forlængelse af en større brand i en ejendom i Glamsbjerg.

Branden er på Søndergade, og den øverste etage i ejendommen er udbrændt. På grund af slukningsarbejdet er der sket vandskade i de nederste lejligheder.



- Den øverste etage er en villalejlighed, som er fuldstændig udbrændt. Brandfolkene har brugt en del vand på at slukke branden, så vandet er kommet ned til de andre beboere, siger vagtchef hos Fyns Politi, Milan Seyfabad.

Han fortæller videre, at to personer er kørt på OUH til tjek for røgforgiftning, efter de blev eksponeret for røg i forbindelse med branden.

Beredskab Fyn og Fyns Politi modtog anmeldelse af branden klokken 9.26.

Kort før klokken 11 arbejder både politi og brandvæsen stadig på stedet. Selve branden er dog slukket, men redningsmandskabet fra Beredskab Fyn er fortsat i gang med efterslukningen.

- Det er for at sikre, at der ikke er noget, der ligger og ulmer, siger vagtchefen.

Først senere, når temperaturen på brandstedet er blevet lavere, kan Fyns Politi gå i gang med en brandundersøgelse for at forsøge at fastslå årsagen til branden.

I det hele taget er brandfaren høj i disse dage.

Det tørre vejr og brug af slåmaskiner på markerne er en kombination, der let sætter ild i markerne. Tirsdag måtte brandvæsnet tre gange rykke ud til markbrande.