To personer i gummibåd reddet i land

Mandag aften klokken 21:36 modtog Beredskab Fyn en melding fra to personer i havsnød i havet ud for Assens.

- Der var et par personer i en gummibåd, som var blevet fanget i noget strøm og var blevet lidt trætte i armene, og så kunne de ikke komme ind igen. Derfor havde havde de lige brug for, at vi kom og hjalp dem ind på tør grund igen, siger indsatsleder ved Beredskab Fyn Daniel Birkebæk.

De to nødstedte ringede selv efter hjælp. Redningsaktionen forløb da også ret udramatisk, fortæller Daniel Birkebæk.