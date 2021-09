Tonstungt tårn løftet på plads: Nu er Rørup Kirke hel igen

Som formand har hun et stærkt bånd til kirken, men faktisk er der også følelser blandet ind i projektet for tømmerfirmaet Lebæk.

- Jeg tænkte, den her opgave skal jeg have fingre i, for den ligger i min baghave. Jeg er døbt og konfirmeret i kirken, min familie og børn er døbt her, fortæller Klaus Lebæk.

Nu glæder Nina Lykkegaard Nielsen sig bare, til klokkerne igen ringer i det gamle tårn.

- 1. søndag i advent håber vi, at klokkerne kimer ind i fra tårnet, smiler hun.