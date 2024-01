Topminister til kaffe på plejehjem: Vi skal give mere frihed

Regeringen er på vej med en reform af ældreområdet. I den forbindelse var forsvarsminister og formand for Venstre Troelse Lund Poulsen på besøg på Sundhedscenter Holmely i Aarup, som er et plejehjem for blandt andet borgere med demens.

I forbindelse med besøget spurgte TV2 Fyn ministeren om, hvad den nye reform kommer til at betyde.

- Det vi gerne vil er at give noget mere frihed til den lokale institution. For eksempel har vi rigtig mange tilsyn, som det er pålagt skal komme på besøg på den enkelte institution og det enkelte plejehjem. Det synes jeg, vi skal tage et opgør med. Jeg synes, vi skal lave et mere enkelt tilsyn, for også at sige, at vi stoler på medarbejderne, siger Troels Lund Poulsen (V).