Topmøde i waders: - Usikkerhed om økonomi fremover

En række politikere fra Christiansborg - herunder minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fiskeri, Rasmus Prehn, - mødtes mandag med en række fagfolk inde for lystfiskeri for at drøfte, hvordan de kan sikre Danmark som stærk lystfiskernation i fremtiden.

Ud over den faglige drøftelse skulle deltagerne også konkurrere i to discipliner: Fang en fisk og genskab et havørredhabitat. En del af topmødet foregik ved Å Strand ved Assens.

Assens Kommune har de seneste fire år stået for at føre den nationale strategi for lystfiskeri ud i livet, og kommunen har modtaget 32 millioner kroner over fire år fra staten for det arbejde.

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fiskeri, Rasmus Prehn, fremhæver, at arbejdet med kyst- og lystfisker-strategien er utroligt vigtigt.



- Det er enormt rart, at vi har en natur, hvor man kan gå ud og fiske, at man får den oplevelse med sin familie eller venner. Og så ved vi også bare, at det er noget, der virkelig skæpper i kassen turismemæssigt, siger Rasmus Prehn.

- Der er rigtig mange, der rejser langt for at komme ud og fiske i så smukke omgivelser- Og sidst men ikke mindst så er det lystfiskere, der engagerer sig. Det har en positiv indvirkning i forhold til at passe på vores natur, rydde op efter dem, der smider ting i naturen og så videre så det. Det gør der så mange årsager til, så det er noget vi virkelig skal styrke, siger han.





Ikke penge på finansloven

Men der er ikke af afsat et beløb til formålet i forslaget til næste års finalslov. Og det bekymrer Assens Kommunes borgmester.



- Vores formål med topmødet er at få gjort opmærksom på, at vi har haft et forløb rent finanslovs mæssigt med nogle midler, som løbende er gået til den nationale kyst- og lystfiskerstrategi, siger borgmester Søren Steen Andersen, Venstre.

- Og det vil jo gerne have til at fortsætte. Aftalen har et automatisk udløb her til nytår, så vil vil gerne have det med i den aktuelle finanslov, som der er forhandling om nu. Det er nævnt i finansloven, men der er ikke sat beløb på, siger Søren Steen Andersen.

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fiskeri, Rasmus Prehn, begrunder det med, at det bevilgede beløb ikke er brugt op endnu.



- Der er ikke nogen tvivl om, at Assens har lavet et fantastisk arbejde her. Det er noget, vi er rigtig glade og stolte over. Men det vi kan se, når vi kigger ned i tallene er, at de millioner, som Assens Kommune har fået til det her projekt, der har de ikke fået brugt alle penge endnu, siger Rasmus Prehn.

- Der er vi simpelthen nødt til at have vished for, at pengene bliver brugt, inden vi sætter flere penge af. Altså, det er jo sådan, at der skal være penge til, at man laver de her aktiviteter. Men man skal ikke have udbetalt flere penge end dem man rent faktisk bruger, og det er simpelthen det det. Vi er ved at kigge på nu, siger han.

En del af planene er også at opbygge et Center for Kyst- og lystfiskerturisme, men hvor det skal ligge, og hvor penge skal komme fra, er endnu ikke afklaret.