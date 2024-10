Trafikdræbte unge havde passion for biler: - Vi er ikke udødelige

Respekt for vejene

Her vil Tim Strøckel Danica benytte lejligheden til at komme med et budskab til sine medlemmer i et miljø, der fascineres af biler med masser af hestekræfter.

- Man skal ikke undervurdere fart. Hvis du rammer et træ med ti kilometer i timen, så gør det altså ikke lige så ondt som hvis du rammer det med 80. Så man skal sænke farten, når man kører normalt. Hvis du er ude på baner, giv den gas. Så skal den bare have. På den tyske autobahn, du fyrer den af. Men man skal sænke farten på normale veje, du ikke kender. Man skal have respekt for vejene, siger Tim Strøckel Danica.

- Jeg håber, at folk tænker sig mere om, når de kører. Vi er jo ikke udødelige nogen af os, så vi skal passe på. Det værste kan jo ske. Især når man har andre med i bilen, siger han.

Ifølge Tim Strøckel Danica har foreningen holdt flere mindehøjtideligheder tidligere, og hver gang kommer der flere hundrede personer.

- Tragiske uheld sker her og der, for der kommer mange til vores træf. Hvis de støtter os, så støtter vi dem 100 procent.