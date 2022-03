Troels er klar til at huse ukrainske flygtninge: - Det mest frygtelige, jeg kender, er krig

- Sproget er selvfølgelig en barriere, det er det. Det må jeg erkende. Og nu bor vi selvfølgelig ude på landet, så der kunne være noget transport også.

Men Troels Møller-Jørgensen er parat til at gøre, hvad der skal til, for at de ukrainske flygtninge falder til. Også hvis der bliver tale om et langvarigt ophold.



- Teoretisk set har jeg ingen grænse. De kunne bo her et par måneder, det kunne også være halve eller hele år. Jeg har ikke tænkt mig at flytte, og hvis de befinder sig godt og vi finder ud af det sammen, kunne de være her over flere år for den sags skyld, siger han.

Tesfaye håber på hastelov for ukrainske flygtninge

Som reglerne er i dag, vil ukrainere der kommer til Danmark kunne være her i 90 dage. Her er det deres eget ansvar at sørge for mad, et sted at bo og en forsikring, så de for eksempel kan få lægehjælp.

Vælger en ukrainer derimod at søge om asyl i Danmark, skal de som udgangspunkt bo på et asylcenter, hvor de udover kost og logi blandt andet også vil få adgang til sundhedsydelser.