Tv-vært holdt auktion for stjålne Snaveskilte: - Så gik det bare fuldstændig besærk

Det var en overvældet Peter Ingemann, der tirsdag var på besøg i den vestfynske by Snave.

Med sig under armen havde han sin ikoniske gule hjelm og et bælte med Underberg, der blev overrakt til Michael Møller, som for knap en uge siden blev vinderen af tv-værtens auktion med et beløb på 50.001 kroner.

Peter Ingemann havde nemlig været medskyldig i, at hele fem byskilte til den vestfynske landsby Snave blev stjålet, da han i sin programserie "Ingemann, Fyn & Lolland-Falster" blandt andet kørte gennem Snave og fortalte om de populære "Polle fra Snave"-reklamer.

Tirsdag fik køberen overrakt både hjelm og bælte af tv-værten selv, mens modtagerne af de 50.001 kroner, Blå Kors og Snavefesten, var med.

Og så gik det bare fuldstændig besærk. Klokken 14.00, lå der så buddet fra Michael på 50.001 kroner Peter Ingemann, tv-vært

Ville bare op på 7.500 kroner

Peter Ingemann var noget skyldbetynget, da han for knap to uger lagde en undskyldning til Snave ud i en video på facebook.

- For at gøre skaden god igen, sætter jeg min gule hjelm på auktion til højest bydende og donerer penge til Assens Kommune. Hjelmen har fulgt mig cirka 2.500 km på landevejene i tv og ja, den er måske lidt gammelsvedig - det koster ekstra. Jeg er jo en slags 2-takts-Elvis, sagde Ingemann i videoen.

Peter Ingemann satte sin autograf på den gule hjelm til køberen Michael Møller. Foto: Ken Petersen

Men han havde ikke i sin vildeste fantasi turde håbe på, at auktionen ville indbringe så stort et beløb.

- Jeg tænkte, at kom vi op på det, syv skilte koster - 7.500 kroner - så er det bare godt, og kom vi over det, så skulle det gå til et velgørende formål, siger Peter Ingemann og fortsætter:

- Og så gik det bare fuldstændig bersærk. Det var 5.000, det var 12.000, så blev det 24.000. Et minut i 14.00 var det 34.000 kroner og så klokken 14.00, lå der så buddet fra Michael på 50.001 kroner.

- Vi kan ikke få armene ned

Gennem 20 år har Assens Kommune haft udgifter til at opsætte nye byskilte, fordi de er blevet stjået, hver gang kult-serien er blevet omtalt.

Det var meget imponerende, og vi kan næsten ikke få armene ned. Det er bare så fedt David Anderson, tovholder, Snavefeste

Derfor glæder det tv-værten, at han nu kan være med til at betale beløbet tilbage igen. Pengene er blevet delt mellem Snavefesten og Blå Kors, der får henholdsvis 25.000 kroner og 25.001 kroner.

- Det er jo helt fantastisk. Da jeg så, at der var stjålet de fem skilte tænkte jeg: "øv, det var jo ikke det, vi skulle have ud af at sætte Snave på landkortet".

Hos Snavefesten er der stor begejstring.

- Altså jeg havde fulgt med på auktionen, og jeg havde også set, at den havde rundet 30.000, men jeg havde ikke regnet med 50.000 kroner. Det var meget imponerende, og vi kan næsten ikke få armene ned. Det er bare så fedt, siger David Anderson, der er tovholder på Snavefesten.