Uddeler træningsudstyr: Helle skal i gang - og vil også være efter sin mand

Mange af os kan nok desværre godt nikke genkende til, at vi bevæger os mindre og dyrker mindre motion under coronapandemien end før.

Det har man også opdaget i Assens Kommune og derfor uddeler de i disse dage en pose med en gymnastikstav, træningselastikker og en træningsbold til borgere i kommunen, så de kan træne hjemme på stuegulvet.

Poserne med træningudstyret er foreløbigt delt ud til borgere på bosteder, i psykiatrien og til ældre.

En af dem, der har taget imod tilbuddet er Helle Mathiasen, der bor i den lille landsby Sø Søby vest for Assens.

- Jeg mangler noget træning i hverdagen. Det at gå tur er én ting, men vi mangler alligevel at få rørt nogle muskler, siger Helle Mathiasen.

Hun har trænet de sidste syv år i Motionscaféen i Glamsbjerg, så hun er helt sikker på, at hun kan holde motivationen og få trænet derhjemme.

- Og jeg vil også forsøge på at være efter min mand og se, om ikke jeg også kan få ham igang, siger hun.

Lavet egne træningsvideoer

Bag projektet og idéen til poserne med træningsudstur står Lene Puggaard, der er projektleder for motionsprojektet "tilpasset motion i fællesskaber" i Assens Kommune.

- Vi kan se i der her coronatider, at der er mange, som ikke får sin motion. Og i forbindelse med det her projekt har vi gerne villet have, at specielt ældre kom ud og dyrkede motion, siger Lene Puggaard.

Normalt kan de ældre deltage i kommunale motionsaktiveteter, men på grund af coronarestriktionerne er de nu lukket. Og selvom der findes et hav af træningsvidoer, man kan bruge sm inspiration derhjemme, så fungerer de ikke får de ældre.

- De videoer er simpelthen for svære i forhold til den her målgruppe. Det er i hvert fald sådan, jeg har vurderet det, forklarer projektlederen.

Derfor har hun og hendes team lavet deres egne, korte hjemmetræningsvideoer, som borgerne nu kan bruge. Helle Mathiasen har allerede kigget på dem og er begejstret.

- Jeg har været inde og kigge på dem. Og jeg synes, det er virkelig godt, fortæller Helle Mathiasen.

Hvis du selv skulle få lyst til at lave træningsøvelserne derhjemme, så kan du finde vidoerne her.