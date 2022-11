Udlejer bag tremmer - og så røg gas og varme hos Tina og Jan

Et vaskeægte mareridt.

Sådan beskriver fotografparret Tina og Jan Igaard fra Tommerup Stationsby den seneste tid.

Parret har siden den 25. oktober ligget i en bitter strid med deres udlejer, da deres virksomhed pludselig stod uden gas, strøm og varme.



Det skulle senere vise sig, at deres udlejer sad i Svendborg Arrest og derfor ikke havde betalt sine regninger.

- Det er jo sindssygt frustrerende og vanvittigt, at vi ikke har haft adgang til strøm og gas, fordi vores udlejer ikke kan betale hans regninger, siger Jan Igaard.

Den bitre begyndelse

Tina og Jan Igaard flyttede i december 2020 deres fotografbutik Newbornfoto til nye lokaler i Tommerup Stationsby. Udlejeren er Buis Ejendomme ApS med Flemming Bui i spidsen.

I den spæde begyndelse var alt da også fint. Trods coronanedlukninger havde fotografparret strøm og gas, og Tommerup Stationsby tog godt imod den nye forretning.

Men så ramte mareridtet.

Den 27. juli 2022 blev forretningen pludselig fuldstændig sort. Strømmen var gået.

- Vores udlejer vendte tilbage og sagde, at en gravko havde skåret et strømkabel over på den modsatte side af vores gade. Set i bakspejlet var jeg nok lidt naiv, at jeg troede på det, men én dag senere var strømmen jo tilbage, siger Jan Igaard.

Og så var alt godt. Troede de.

Men blot et par måneder senere stod butikken igen uden lys. Og denne gang var gassen og varmen også forsvundet.

- Vi kontaktede Flemming (red. udlejeren) flere gange, men han vendte aldrig tilbage. Senere på ugen hørte vi fra boligadministratoren, at gassen og strømmen ville komme tilbage senere på dagen. Det skete bare aldrig, siger Jan Igaard.

Hvad Tina og Jan Igaard ikke vidste på daværende tidspunkt var, at deres udlejer sad i Svendborg Arrest.

Den dømte udlejer

Flemming Bui blev den 8. juli 2022 dømt for at være én af fire bagmænd bag en kæmpe skunkproduktion på Fyn. Han ejede også to af de boliger, hvor skunken blev masseproduceret

Flemming Bui fik en dom på ét år og seks måneders fængsel til afsoning i Svendborg Arrest.

Men det vidste fotografparret, Tina og Jan Igaard, bare ikke noget om. De vidste til gengæld, at de måtte udskyde eller aflyse utallige af deres kundeaftaler, da strømmen og gassen ikke var vendt tilbage.

En manøvre, som parret estimerer kommer til at koste dem over 50.000 kroner.

- En dag ringede vores vicevært så til os og sagde, at vi nok ikke skal regne med, at strømmen kommer tilbage lige foreløbig. Vores udlejer var nemlig i fængsel. Jeg var fuldstændig målløs, siger Jan Igaard, inden han tager en dyb vejrtrækning og fortsætter.

- Det var jo en fuldstændig surrealistisk situation. Vi havde intet hørt, og nu stod vi stadig uden strøm og gas, og vi kunne fortsat ikke tage imod kunder i butikken.

Ejendommens tidligere vicevært, Roland Pedersen, har overfor TV 2 Fyn bekræftet, at han advarede Tina og Jan Igaard mod Bui Ejendommes tomme løfter.

Roland Pedersen valgte selv at sige sit job op, da Rui Ejendomme bad ham om at rydde op i de ejendomme, hvor produktionen af skunk havde fundet sted.

Det ville han ikke være en del af.

TV 2 Fyn har flere gange forsøgt at komme i kontakt med boligadministratoren fra Bui Ejendomme, men det nummer, de har oplyst til deres lejere, er ikke længere i funktion, og det har ikke været muligt at træffe dem på andre numre.

Rygterne løb hurtigt

I en lille by som Tommerup Stationsby løb rygtet pludselig også hurtigt.

Hurtigt stod de klart for den fynske bys indbyggere, at der var noget helt galt hos den nye fotografforretning.

De troede bare ikke, at det var udlejerne, der var skyld i strømsvigtet.

- Jeg glemmer aldrig, da jeg mødte en kollega, imens jeg var nede og handle. Han sagde, at han havde hørt, vi havde nogle økonomiske problemer, og at vi ikke kunne betale vores regninger. Han tilbød os økonomisk støtte til at klare den, siger Jan Igaard, imens han trækker forsigtigt på smilebåndet.

Jan Igaard var forbløffet.

- Jeg tror ikke helt, jeg forstod det først. Det var jo ikke os, der var problemet. Men det gik rygtet altså på.

Det blev dråben, der fik Jan Igaard til at gå offentligt med deres situation.

På Facebook-gruppen '5690 Tommerup' for byens indbyggere gav han klar besked på, hvilken situation de stod i.

- Jeg hører i byen, at nogle folk tror, at det er os der ikke har betalt lys og varme, og det er derfor der blev lukket. Sådan forholder det sig ikke, jeg skylder ingenting, og betaler mine regninger til tiden!, skriver Jan Igaard blandt andet i facebookgruppen.

Siden da har tilbagemeldingerne været overvældende for det fynske fotografpar.

De støttende beskeder har strømmet ind fra byens beboere, og flere har endda tilbudt parret nye lokaler, hvor de kan drive deres forretning.

- Vi har været fuldstændig overvældet af byens respons. Jeg går sjældent offentligt med mine holdninger, men jeg er lykkelig for, at vi ikke ville tie i denne sag, siger Jan Igaard.

Og den støtte gør det også svært for parret at sige, at deres butik fremover vil ligge i Odense.

Parret er tæt på at underskrive en ny kontrakt om nye lokaler, og når den bitre stid med Bui Ejendomme er overstået, vil Tommerup Stationsby være fortid.

- Vi er meget tæt på at kunne præsentere vores nye lokaler, men vi er da kede af at skulle forlade Tommerup Stationsby. Men nu skal vi tænke fremad og komme os ovenpå den her vanvittige situation, siger Jan Igaard.

Hvilke rettigheder har lejerne?

Selvom det er en usædvanlig situation, som Jan og Tina Ilgaard har befundet sig i de seneste uger, så skal lejere være klar over, at det kan ske.

Men skulle din udlejer ende bag tremmer og være ude af stand til at betale sine regninger, så hænger du ikke på regningerne og bøvlet, understreger Lejernes Landsorganisation, LLO.

- Som lejer skal man kræve de rettigheder, man har jævnfør sin lejekontrakt. Langt størstedelen af alle lejere skriver under på, at udlejeren leverer forsyninger som strøm, gas og varme til lejligheden. Det er en ret, som alle lejere har, siger chefjurist hos Lejernes Landsorganisation, Anders Svendsen.

Men skulle udlejeren ikke levere de forsyninger, som de lovmæssigt er forpligtiget til, så er der to skridt, man skal følge.

Paragraf 19 om boligforhold garanterer, at lejerne får de forsyninger, de har krav på

- Til at starte med skal man altid skrive og gøre udlejer opmærksom på, at man ikke har sine forsyninger. Hvis de fortsat ikke har reageret indenfor et par dage, så kan man vælge at gå til kommunen. Kommunen har et ansvar for, at alle borgere kan holde varmen, så de har mulighed for at tænde for forsyningerne igen og sende regningen tilbage til udlejeren, fastslår Anders Svendsen.

