Udlejere af storskærme bliver kimet ned før Danmarks EM-kamp

Mange går dog forgæves, for AV-Husets lager af storskærme kan ikke matche efterspørgslen. Virksomheden har i løbet af EM måttet afvise cirka to ud af tre potentielle kunder, der har henvendt sig for at leje en storskærm.

100 henvendelser

Samme problem har Eventscreen.dk i Greve.

- Vi er blæst helt bagover. Hver gang Danmark har vundet en kamp, har vi fået cirka 100 henvendelser fra folk, der vil leje en storskærm til næste kamp, siger direktør Bo Sørensen fra Eventscreen.dk.

Men virksomheden råder kun over syv egentlige storskærme, da hver storskærm er en stor økonomisk investering, fortæller Bo Sørensen.

Eventscreen.dk's storskærme er mellem 15 og 23 kvadratmeter store.

Hvis man viser EM-kampe på storskærm til et privat arrangement såsom et bryllup eller en fødselsdag, er man ikke underlagt særlige regler.

Sker fremvisningen som led i et offentligt arrangement, skal man være opmærksom på at søge tilladelse hos den rettighedshavende udbyder af EM-tv-transmissionen.