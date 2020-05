Udlejningsbranche i knæ: - Det er det værst tænkelige scenarie

I sommermånederne plejer Fyn at summe af liv med koncerter, festspil og andre arrangementer, hvor lyd- og lys-udstyr spiller en stor en rolle.

I Vissenbjerg hos udlejningsfirmaet Dansk Lyd og Lys er der trængsel på lageret efter en stribe corona-aflysninger.

- Det er det værst tænkelige scenarie. Vi lever af tomme hylder. Lige nu står alt hjemme, så det er jo en katastrofe, siger Kristian Kühnel, der er daglig leder hos Dansk Lyd og Lys.

Udlejningsfirmaet i Vissenbjerg har ikke haft noget at lave, siden forsamlingsforbuddet trådte i kraft.

- Hele vores ordrebog gik fra 100 til nul på en enkelt dag. Og vi aner ikke, hvornår vi kan få gang i vores omsætning igen, fortæller Kristian Kühnel.

Dansk Lyd og Lys har eksisteret i 45 år, og ifølge den daglige leder har de aldrig oplevet en lignende situation.

Hjælpepakker er ikke nok

Kristian Kühnel fortæller, at det er en sæsonbetonet branche, og derfor ligger hele omsætningen henover sommeren.

- Vi ser ind i, at vi kommer til at mangle den kapital senere på året, siger han.

Han vurderer, at det har lange udsigter for, at de får gang i omsætningen igen.

- Selvom man lukker op for et større eller mindre antal gæster, så skal der være publikum, der tør komme og se tingene. Og vi skal også have arrangørerne igang, siger Kristian Kühnel.

Hos Dansk Lyd og Lys er de taknemmelige for regeringens hjælpepakker, men det er ifølge Kristian Kühnel ikke nok. Han har svært ved at se, hvordan de skal nå hen til næste sommer, hvor der kan komme gang i udlejning igen.

- Hvis ikke der sker et eller andet med nogle ekstra hjælpepakker, så kommer vi til at dreje nøglen om, siger Kristian Kühnel.

Død branche

Det er ikke kun udlejningsfirmaet i Vissenbjerg, der er presset. Hele branchen er påvirket af krisen.

- I udlejningsbranchen er der totalt dødt. Det er et omsætningsfald for stort set alle vores medlemmer på 85 til 90 procent. Der er ingenting at lave, siger formanden for AV Brancheforeningen Henrik Nielsen.

Brancheforeningen vurderer, at der tidligst næste år vil komme gang i udlejning igen.

