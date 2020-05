Uenighed om placering: Turisme-center til 100 millioner skaber debat

Assens Kommune går ind i kampen om at tiltrække lystfiskere og aktive turister med deres nye nationale Kyst- og Lystfiskercenter.

Beslutningen, om at det nationale Kyst- og Ltstfiskercenter skulle ligge på Fyn, blev taget af daværende fiskeriminister Eva Kjær Hansen i 2018. Dengang var det meningen, at centeret skulle ligge i Helnæs.

Men på grund af fredningsregler kunne det ikke lade sig gøre. Derfor flyttede det til Assens.

På onsdag skal byrådet beslutte, hvor det nye center så helt præcist skal ligge i Assens. Men få dage før beslutningen skal træffes, er der uenighed både i byen og blandt byrådets politikere.

Læs også Lystfiskercenter skal finde 66 millioner for at kunne realiseres

Formanden for lokalrådet i Assens, Inge Dahl, har en klar holdning til centerets placering.

- Det, vi skal have i Assens, er noget ekstraordinært. Vi skal have noget, der gør, at folk har lyst til at komme, siger hun til TV 2/Fyn.

Hun synes, det nye center skal placeres i toppen af den gamle DLG-silo.

Det vi skal have i Assens, er noget ekstraordinært Inge Dahl

- Og måske lave en café, hvor man kan få nogle oplevelser, som man ikke kan få, hvis man er længere nede på jorden, fortæller Inge Dahl.

Til det nye Kyst- og Lystfiskericenter er fire lokationer i spil. Udover siloen drejer det sig om det tidligere rådhus, næsset og jordbassinerne. Alle fire bud kommer til at koste omkring 100 millioner kroner.

00:12 Få her overblik over, hvor de fire potentielle lokaliteter ligger. Luk video

Klar til at finde løsning

Formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i Assens Kommune Finn Viberg Brunse (S) mener, at den oplagte placering af centeret er ved jordbassinerne.

Modsat siloen vil byggeriet ved jordbassinerne være nyt, og centeret vil kunne integreres i landskabet .

- Vi synes, det er en god placering. Men det er ikke ultimativt. Vi skal have fundet hinanden, og der er fordele og ulemper ved alle de fire lokaliteter, siger Finn Viberg Brunse.

Læs også Rift om turisterne: Nu begynder Fyns kamp for at gafle de danske turister

Finn Viberg Brunse er klar til at strække sig langt for at nå til enighed.

- Vi synes, det er vigtigt, at så stor en del af byrådet som overhovedet muligt er bag den plan, vi ender med, siger han.

Han peger på, at eksterne aktører og fonde gerne vil have ro omkring sådan et projekt.

- Sådan at dem der skal arbejde videre med projektet kan sige, at de har opbakning politisk, forklarer Finn Viberg Brunse.

Overbevist om, at løsning bliver fundet

Ifølge Assens borgmester, Søren Steen Andersen (V) er projektet i den fase, hvor alle har en holdning til centerets placering.

- Det er der, hvor det hele bliver vendt og drejet ,og det skal det jo, fordi der er kvaliteter ved det hele, siger han til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Vi skal have forståelese for hinandens synspunkter. Og så have den vilje, der skal til. Vi skal ned igennem den samme tragt, for at komme videre og få en enighed.

Ifølge borgmesteren er det vigtigt, at kommunalbestyrelsen bliver enige.

Vi skal have forståelese for hinandens synspunkter. Og så have den vilje, der skal til Søren Steen Andersen

- Alle kan godt se, hvis der skal fonde og andre eksterne aktører ind og hjælpe til med det her, så lægger de vægt på, at man er rimeligt enige om tingene, forklarer Søren Steen Andersen.

Han er overbevist om, at byrådet finder en løsning, alle kan blive tilfredse med.

- Det oplever jeg i hvert fald en vilje til. Og det håber jeg også på fortsætter, siger borgmesteren i Assens Kommune.

Søren Steen Andersen har selv en holdning til, hvor centeret skal ligge, men holder den for sig selv indtil videre.

Uenighed blandt borgere

Blandt borgerne på havnen i Assens er der også ueninghed om centerets placering.

Steen Georg Jensen er fra Odense og har sin båd liggende i Assens. Han synes, det er en god idé at placere det ved rådhuset.

- Bygningen er der alligevel, og der er gode parkeringsforhold. Det ligger også lige ved vandet, siger han.

Læs også Lillebæltsbroen skal males: Betyder nedsat hastighed

Erik Hansen fra Bredden i Næsbjerg har også sin båd i Assens marina. Han mener, at det skal placeres væk fra havneområdet.

- Der mangler jo parkeringspladser i forvejen, når der er gang i den, siger han.

Han synes, at centeret skal ligge ved jordbassinet.

- Der er plads og natur, siger Erik Hansen.

Arkitektonisk ekstraordinær løsning

Formanden for lokalrådet i Assens er helt enig med borgmesteren om vælge den løsning, der får størst opbakning.

- Det er sådan, vi står stærkest, hvis vi skal tiltrække investorer. Vi skal ikke have slagsmål i Assens, det ville være fuldstændig tåbeligt, siger Inge Dahl.

Hvis det vurderes, at siloen ikke er egnet, så mener Inge Dahl, at den skal rives ned. Hun holder fast i, at centeret skal bygges på grunden.

- Og så bygge noget ekstraordinært. Det skal være en arkitektonisk ekstraordinær løsning, vi laver, siger hun.