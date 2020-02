Tre uheld på motorvejen på kort tid

Et uheld ved Aarup på E20 Fynske motorvej spærrede torsdag eftermiddag venstre spor i retning mod Middelfart.

Uheldet var det tredje på stibe inden for knap halvanden time. Ifølge vagtchef Ehm Christensen, Fyns Politi, er der ved 16.15-tiden ikke oplysninger om alvorligt tilskadekomne.

Det første uheld skete kort efter klokken 14.00, hvor to biler kørte ind i hinanden ved Nørre Aaby. Her var det ikke nødvendigt, at sende ambulancer til stedet.

Klokken 14.34 var den gal igen. Ved Vissenbjerg i østgående retninge skete der et solouheld. Her blev der sendt to ambulancer til stedet. Der dog ikke meldinger om alvorligt tilskadekomne.

Igen klokken 15.20 måtte politi og redningsmanskab afsted til motorvejen i nærheden af Vissenbjerg. Her var to biler involveret i et uheld, som ikke krævede ambulancer.