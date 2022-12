Ukrainske familier inviteret gratis i biografen: - Filmen gav mig en varm hjertefølelse

Flygtninge fra Ukraine blev søndag inviteret på en hjemlig oplevelse i hele Danmark.

I 40 danske biografer har der nemlig været gratis visninger af den ukrainske tegnefilm 'The stolen princess'.

På Fyn blev den blandt andet vist på Tobaksgården i Assens, hvor der var så stor interesse for filmen, at der kom en ekstra visning på plakaten, efter første visning blev udsolgt på kort tid.

Én af de fremmødte var Yevheiia Polishekuk. Hun hørte om biografvisningen på Facebook i en gruppe for ukrainske flygtninge, og syntes, at det var et rigtig godt initiativ.

- Vi sidder nogle gange derhjemme og føler os fortabte i en ukendt by. Så det er dejligt at komme ud og bruge tid med familien, siger Yevheiia Polishekuk, der er taget i biografen med sin mor og datter.

For en af de andre familier, der også var mødt op i kulturhuset, var det en stor ting at kunne tage hele familien med på en fælles søndagstur.

- Det er dejligt at mærke noget hjemme fra vores eget land. Det giver en god følelse. Det er dejligt, fordi vi kan se filmen med hele familien, vi kan også have vores barn med, siger Maksym Lyshev, der er ukrainsk flygtning fra Assens.

Gæstfrihed og varme

Kulturchefen på Tobaksgården, Lasse Tajmer, er glad for, at de som biograf har mulighed for at deltage i initiativet og give ukrainerne en god oplevelse i juletiden.

- Jeg ved ikke, om det gør en stor forskel, men jeg synes altid, at det er godt at udvise gæstfrihed.

- Vi er et hus med varme, alle skal være hjertelige velkomne, siger han.

Udover at vise gæstfrihed, er han også glad for, at Tobaksgården kan bruge begivenheden til gøre opmærksom på sig selv blandt de nye beboere i kommunen.