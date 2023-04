Underskud: Energiregning sender Strøjer Tegl i rødt

En af landets største murstens-og teglproducenter, Strøjer Tegl ved Assens, mærkede om nogen energi- og elprisernes himmelflugt i 2022.

Den fynske virksomhed vekslede et overskud på 21 millioner kroner før skat i 2021 til et underskud på 21 millioner kroner i 2022. Bruttofortjenesten faldt fra 100 til 66 millioner kroner, viser det netop offentliggjorte regnskab.

Virksomheden er ellers en af de teglvirksomheder, der forbruger den laveste energi per produceret enhed.

Selv om resultatet betegnes som utilfredsstillende, var det som forventet, oplyser ledelsen i Strøjer Tegl.

Ledelsen forventer i 2023 en fremgang i selskabets driftsaktiviteter.



Strøjer Tegl har i øvrigt på et tidligt tidspunkt gjort sig fri af afhængigheden af naturgas. Derfor er virksomheden helt ude af Early Warning-listen, der er virksomheder, som først får lukket for tilførslen for naturgas i en krisesituation.

Strøjer har skiftet produktionen om til LPG-gas.

Selv om årets underskud tærer på egenkapitalen, er virksomheden pænt polstret med 87 millioner kroner på kistebunden.