Ung mand mister livet under reparation af bil

En 26-årig mand har mistet livet i en ulykke i Haarby. Her blev han klemt under en personbil, som han var i gang med at reparere.

Det bekræfter Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Fyns Politi modtog anmeldelsen lørdag klokken 09.30. Ulykken har fundet sted på et ukendt tidspunkt fredag eller lørdag.

De pårørende er underrettet.