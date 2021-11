Unge vil have flere kulturtilbud: Uenighed om nyt ungdomshus eller bedre transport

Dagens ungedebat til valgfolkefesten i Assens havde kulturtilbud på programmet. Det var unge i kommunen der havde valg det emne som det vigtigste.

Før debatten begyndte spurgte vi de fremmødte, om der mangler flere kulturtilbud til de unge. Det svarede 62 procent ja til.

Politikerne der var med i paneldebatten var dog ikke helt enige.

Borgmester Søren Steen Andersen (V) mente at der var kulturelle tilbud nok, men at de kan være svære at få øje på i den store kommune. Derfor pegede han på at forbedre transportmidler i stedet for at lave flere tilbud.