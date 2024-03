Det er ikke pæne ord, som formanden for Assens Købstad Forening Arne Jakobsen har til overs for den beslutning, som partierne bag trafikforliget har truffet.

- Vi synes, det er en meget uretfærdig og skuffende beslutning, siger Arne Jakobsen, der er formand for Assens Købstadforening.

I forbindelse med trafikforliget i 2021 afsatte forligspartierne fem millioner kroner til at undersøge fremkommeligheden i Assens Kommune, men nu har forligspartierne besluttet at tage de penge af bordet og bruge dem på et andet projekt. Det har transportminister Thomas Danielsen (V) skrevet i et brev til borgmester i Assens Søren Steen Andersen (V).

- Det er vi meget skuffede over i Assens, for vi mener, at vi har et stort behov for at få kigget på vores infrastruktur - særligt til og fra Odense og motorvejen, siger Arne Jakobsen.

Arne Jakobsen drømmer om få opgraderet rute 168 mellem Assens og Odense allerhelst til en såkaldt 2+1 vej. Det han og Assens Købstad Forening kæmpet for de sidste 6-7 år.

- Vi har 12-16.000 pendlere på ruten mellem Assens og Odense hver morgen, og flere steder sander det til, siger Arne Jakobsen.

Han nævner blandt andet Glamsbjerg og Bellinge som områder, hvor der ofte er trafikale problemer.