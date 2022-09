Usædvanligt fund af offergrave på Fyn

I flere dage har arkæologer gravet i et vandløb på Vestfyn. I Hygind Bæk ved Gelsted har vores forfædre for 2.000 år siden ofret dyre- og menneskeknogler til guderne, men for nogle år siden skete der noget usædvanligt.

- I 2017 skyllede der lige pludselig masser af knogler ud, hvor jeg mente, det var på tide at få kontaktet museet og høre, hvad der er sket her, siger amatørarkæolog Helle Deichmann.

- Hvorfor er de lige gået herned og har ofret knoglerne? Det synes jeg er vildt interessant, fortsætter hun.

Ekspert: Magisk tiltrækning på jernalderfynboer

Bækken er begyndt af gnave i brinken, og derfor kommer knoglerne til syne.

- Vi kender tre lokaliteter langs Hygind Bæk, hvor man i århundrederne omkring Kristi fødsel har nedlagt forskellige former for materialer. Det er forskellige udskæringer af dyr - ko og får især - og så er det hunde og i et enkelt tilfælde også mennesker, siger Mogens Bo Henriksen, der er museumsinspektør i Odense Bys Museer

At der er fundet fire offergrave på en relativ kort strækning af vandløbet, er meget usædvanligt.

- Det er ret usædvanligt, at de ligger så tæt, fastslår Mogens Bo Henriksen.

- Vi må tro, at Hygind Bæk har haft en helt magisk tiltrækning på jernalderens mennesker, fortsætter han.

Arkæologerne ved dog endnu ikke, hvorfor vores forfædre for 2.000 år siden ofrede knogler til guderne.

