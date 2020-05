Uventet gevinst: Corona-forholdsregler giver bedre skoledag

Det har været en anderledes hverdag, som elever, forældre og lærere vendte tilbage til for snart en måned siden.

Forældrene måtte ikke følge deres børn ind i skolens bygninger, eleverne skulle sidde med to meters afstand i undervisningen, og meget af undervisningen ville foregå udendørs.

Selvfølgelig fungerer det bedst, når det er godt vejr. Men jeg tror, vi sagtens kan være ude i november Betina Bek Faaborg, landsbyordningsleder, Brylle

Men det viser sig, at forholdsreglerne har en sidegevinst.

- Vi har meget færre konflikter, end vi har på en almindelig skoledag. I og med klasserne er delt i to, så har vi mindre hold. Vi har nogle elever, som var udfordret i skoledagen før, som bedre glider ind i undervisningen nu, fordi det er mindre hold, fortæller Betina Bek Faaborg, der er landsbyordningsleder i Brylle.

Desuden har det været en åbenbaring at bruge udearealerne. Det regner Betina Bek Faaborg med at holde fast i.

- Selvfølgelig fungerer det bedst, når det er godt vejr. Men jeg tror, vi sagtens kan være ude i november. Så må det være et spørgsmål om at klæde sig godt på, siger hun.

Efter genåbningen er lærerne til stede i lokalet når eleverne møder op. Det har også haft en positiv effekt, fortæller Betina Bek Faaborg.

- Det skaber en start, som er kontrolleret. Der når ikke at gå ”fest” i den, inden vi kommer ind, siger hun.

Udfordrende forberedelse

Før skolen i Brylle kunne genåbne, var der mange ting, der skulle være klar.

- Det har faktisk været en større udfordring at gøre klar, end at få dem tilbage. Det er superskønt at have eleverne tilbage, siger Betina Bek Faaborg.

Lederen glæder sig til at få sjette klasse tilbage, der stadig undervises online to gange om dagen. Desuden er de også med online, når der synges morgensang.

- Det er rigtig vigtigt, selvom de er derhjemme, så de stadig er en del af fællesskabet, siger hun og fortsætter:

- Vi er klar til at tage imod dem, når de kommer tilbage.

Samme billede fra flere skoler

Hovedbestyrelsesmedlem i Skole og Forældre Toke Arndal genkender billedet fra Brylle Skole. Ifølge ham er der flere skoler, der oplever det samme.

- Nogle tiltag er positive og opleves som gode af elever, forældre og lærere, siger Toke Arndal.

Det at være ude og give mere plads til eleverne er noget, man ifølge Toke Arndal har diskuteret længe. Nedlukningen satte bare skub i tingene.

- Vi har fået et spark bagi. Det skal nogen gange til, før det bliver til noget, forklarer han.

Håber at holde fast

Toke Arndal håber, at skolerne holder fast i de positive tiltag, når hverdagen bliver normaliseret. Mange ting, som at være udenfor og skabe mere struktur, koster ikke yderligere ressourcer, forklarer han.

- Vi skal bare vænne os til at tænke på en anden måde om vores undervisning, siger hovedbestyrelsesmedlemmet.

Færre elever i lokalerne kræver nødvendigs heller ikke flere ressourcer, mener Toke Arndal. Efter genåbningen har der nemlog ikke været flere ressourcer til rådighed, personalet bliver bare brugt på en anden måde.

En af de negative ting ved corona-forholdsreglerne er imidlertid, at forældre stadig ikke må komme ind på skolen.

- Der er en risiko for, at forældrene bliver afkoblet fra det, der sker i skolen, siger Toke Arndal og fortsætter:

- Vi har lært nogle positive ting, som vi skal tage med os. Men de ting der skaber frustration, der glæder vi os til at komme tilbage til normalen.