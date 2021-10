Valgbrøler: Kandidat stiller op uden at få lov

- Vi opdagede ved en tilfældighed og ad omveje, at der er en, der har valgt at stille op med vores navn i Assens Kommune. Jeg kontaktede så straks Assens Kommune. Nu har vi fået besked fra kommunen om, at de heldigvis har tilbagekaldt listen, siger Susanna Dyre-Greensite.

Kandidat Anders Liljensøe er langt fra tilfreds. Han mener, at han bør have lov til at stille op.

- Jeg føler mig røvrendt. De idioter i Folkebevægelsen har åbenbart fundet ud af, at bevægelsen ikke må blande sig i politik her i Danmark, men kun i EU. Det er da for dumt. Kampen mod EU trænger da til synlighed, siger Anders Liljensøe.

Hele affæren bekræftes over for TV 2 Fyn af Lene Kramhøft, byrådssekretariatschef i Assens Kommune.

- Det er en meget speciel situation at gennemføre en tilbagetrækning af en liste kort tid før valget. Men vi har rådført os både med Indenrigsministeriet og med en ekstern rådgiver, og har vurderet, at Folkebevægelsen mod EU har eneret til partinavnet, og de billiger ikke opstillingen. Derfor vurderer Assens Kommunes valgbestyrelse, at listen skal trækkes tilbage, selv om den normale tidsfrist forlængst er udløbet, siger Lene Kramhøft.

158 har allerede stemt

Fadæsen betyder, at alt valgmateriale i Assens Kommune nu skal laves om i sidste øjeblik. Ved et lykketræf er stemmesedlerne til valgstederne ikke blevet trykt endnu.

- Nej, heldigvis. Men hvis de var blevet trykt, så ville vi have trykt nye stemmesedler, det skal der ikke være tvivl om, siger Lene Kramhøft.

Selvom stemmesedlerne nu bliver lavet om, så er skaden sket mange andre steder, hvor Anders Liljensøe og Folkebevægelsen mod EU står som opstillet. Derfor bliver der nu givet ekstra grundig besked til valgstyrerne, der kommer til at sidde på valgstederne, så de er klædt på til at svare på spørgsmål fra forvirrede vælgere på valgdagen den 16. november.

Vælgerne i Assens har også allerede haft mulighed for at brevstemme, og det tvinger lige nu Assens Kommune ud i en del ekstra arbejde.

- Vi valgte i går at sende et personligt brev til de 158 vælgere, som allerede har brevstemt. Vi ved ikke, hvem de har stemt på, men de pågældende borgere er blevet oplyst om, at de har mulighed for at stemme om, hvis de ønsker det, siger Lene Kramhøft.

Anders Liljensøe vil nu forfølge sagen helt til tops i Folkebevægelsen mod EU.

- Der er landsmøde i Aarhus her i weekenden. Jeg vil slå i bordet og forsøge at lave det om. Jeg vil have lov til at stille op til valget her i Assens. Men løbet er jo nok kørt, for kommunen har oplyst mig om, at jeg er blevet slettet fra stemmesedlen, siger Anders Liljensøe.