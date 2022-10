Valgets vigtigste stemme: Claus er præcis den vælger, som alle politikere vil have fat i

Han påpeger, at en vælger som Claus Bernsdorff Quistdorff er partiernes mest eftertragtede.

- En vælger som Claus er en af dem, der har en frustration, som han godt kunne tænke sig at politikerne kom med nogle mere kontante, håndgribelige svar på. Han er blevet skuffet over dem, han stemte på tidligere, virker det til. Dermed hopper han ikke kun videre, men der er også nogle partier, han har streget fra listen - for dem har han prøvet.

Og noget tyder på, at de illoyale og uforudsigelige vælgere er blevet flere, fortæller Lars Trier Mogensen.

- Hvis du har en stor gruppe vælgere, der i frustration er klar til at prøve noget andet, så sker der en turbulens. I det valg vi står overfor nu, er der en stor sandsynlighed for, at det kan blive et vildere valg end ved jordskredsvalget i 1973. Dengang var det mere end 40 procent af vælgerne, der stemte på noget andet end de gjorde sidst. Denne gang er der målinger, der indikerer, at det måske er endnu flere end dengang.

Har i glemt dem?

Tilbage hos Claus Bernsdorff Quistdorff i Aarup håber han, at vælgere som ham, der bor uden for en af Danmarks storbyer, bliver prioriteret under valgkampen.