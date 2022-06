Vandskibane på land graves ud: - Vi tager første prøvetur i juli

Borgmester fra Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), fik lov til at tage det første spadestik i silende regn mandag morgen. Og han glæder sig over, at Assens nu får en kabelpark til vandski og wakeboard.

- Jeg ved, at der er masser af frivilligt drive i det her. Det er et stort aktiv, og det bliver det også for Arena Assens. Det kan blive et sportsfyrtårn, der også kan være med til at trække andre aktiviteter til,, siger Søren Steen Andersen (V).

- Fantastisk synergi med Arena Assens

Udgravningen af det bassin, som vandski og wakeboarderne skal bruge, kommer til at koste 400.000 kroner. Penge som blandt andet kommer fra LAG-MANK-midler og Areana Assens, fortæller Michael Iwersen, der er centerleder i Arena Assens og initiativtager til projektet Assens Cable Park.

LAG-MANK, Den Lokale Aktionsgrupppe for Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde Kommuner, har også bevilget penge til at udvikle andre aktiviteter omkring den kommende Assens Cable Park.



- Jeg ser en fantastisk synergi med Arena Assens. I arenaen har vi gode faciliteter, vi har omklædningsrum og hallen. Vi har parkeringsplads og en god cafe, der kan servicere gæsterne, siger centerleder i Arena Assens Michael Iwersen.

- Der bliver også mulighed for et kombinationsarrangement, hvor man kommer herned med en gruppe mennesker, og man står på wakeboard i en periode. Derefter kan man lave nogle traditionelle idrætsaktiviteter i hallerne, og man får noget godt at spise. Det bliver sådan en fed samlet pakke, vi kan give gæsterne her, siger Michael Iwersen.

I første omgang bliver det en lige bane til ture frem og tilbage, men folkene bag håber at skaffe fondsmidler til at udbygge den, så der også bliver en rundbane.