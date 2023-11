Vanvidsbilist stoppet: Tårnhøj promille og stoffer i blodet

Fyns Politi stoppede torsdag aften en 35-årig polsk mand på Fåborgvej ved Glamsbjerg, efter bekymret personale på en tankstation havde ringet til politiet, og fortalt om en bilist, der opførte sig underligt.

En patrulje fandt manden siddende i sin bil på tankstationen, men da politiet ankom, valgte han at køre. Kort efter fik patruljen ham til at standse og gennemførte en færdselskontrol, oplyser Fyns Politi.

Under kontrollen af manden viste det sig, at han både havde euforiserende stoffer i blodet, og at promillen var på over 2. Den 35-årige havde heller ikke noget kørekort.

Det betyder at hans kørsel betegnes som vanvidskørsel, hvorfor mandens bil blev beslaglagt.

I løbet af det seneste døgn er to personer desuden blevet sigtet for spirituskørsel på Fyn, efter to færdselsuheld, som er sket uafhængigt af hinanden. Politiet har også sigtet tre personer på Fyn for kørsel med euforiserende stoffer i blodet.