Vibeke forsøder sit efterlønsliv - sådan får hun flere penge og masser af frihed

Sektorformanden forventer dog, at flere af FOA's efterlønsmodtagere vil melde sig til at arbejde i sundhedsvæsnet og i plejesektoren, i takt med at kendskabet til ordningen bliver mere kendt.

- Der går næsten ikke en dag uden henvendelser fra medlemmer, der vil høre mere om muligheden, siger Louise Bramstrup og fortsætter:

- Men pengene gør det ikke alene. Hvis de skal fristes til at fortsætte med at arbejde, kræver det også, at de selv kan bestemme, hvor meget og hvornår de skal arbejde.

Og det sidste kan den 65-årige efterlønner Vibeke Pedersen fra Assens skrive under på. Hun har selv valgt at arbejde 24 timer om ugen - udelukkende aftenvagter. Og planlægger friperioder på flere måneder.

- Jeg oplever, at man som faglært kan vælge og vrage. Derfor forstår jeg egentlig heller ikke, hvorfor der er ikke er flere efterlønnere, som benytter sig af muligheden for at arbejde lidt. Måske er der brug for mere oplysning om muligheden, lyder det fra Vibeke Pedersen.

Kommune: vi mangler jer

I Assens kommune, hvor hver fjerde medarbejder på ældreområdet i dag er ufaglært, håber man, at flere uddannede sosu-medarbejdere som Vibeke Pedersen vil vende tilbage og arbejde igen. Om det så bare er få timer.



- Vi er meget interesserede i at få dem tilbage. Vi mangler deres faglighed og vil strække os langt for at imødekomme deres arbejdsønsker. Så vi er nu i fuld gang med at udbrede det glade budskab, siger Lotte Hartmann Lenius, Chef for Ældre og Forebyggelse i Assens kommune.

Med Vibeke Pedersens aftenvagter på ældrecentret, tikker der nu omkring 24.000 kroner ind på kontoen hver måned. Det er cirka dobbelt så meget, som hvis hun skulle nøjes med sin efterløn.

Hvor længe har du tænkt dig at fortsætte med at arbejde?

- Til foråret. Når fylder jeg 66 år, tager jeg fri et par måneder. Men jeg regner med at komme tilbage igen. Jeg vil jo også gerne kunne tjene lidt ekstra til en god lang sommerferie.