Under æblefestivalen i Assens var der konkurrence i bedste cidere i tre forskellige kategorier: Sød, sur og speciel. I den søde kategori løb OutCiderne med både første og tredjepladsen.

Bent Bisgaard fra Outciderne var glad for at gøre et indtryk, og delte det, han selv tror er hemmeligheden bag sejrene.

- Vi bruger ikke andet end æblets eget gær. Vi kommer ikke noget i, vi tilsætter ikke noget. Den bestemmer selv hvordan den vil have det, siger han.