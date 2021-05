Vindmølle brænder - dele faldet af

Onsdag eftermiddag er både politi og brandvæsen kørt til Snave, hvor en vindmølle er brudt i brand.

Politiet på stedet er netop nu ved at danne sig et overblik over situationen.

- Den kører ikke, og det gør alt andet lige arbejdet noget nemmere, lyder det fra vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss.

Vindmølle brænder ud

Dele af vindmøllen er allerede faldet af, og beredskabet overvejer, hvordan branden skal slukkes.

- Første melding er, at den får lov til at brænde ud, men vi ser tiden an - også hvor meget det kommer til at ryge, siger Henrik Strauss.

Vagtchefen oplyser, at ingen er kommet til skade. Til gengæld er beboerne i tre nærliggende ejendomme blevet bedt om at gå indendøre og lukke både døre, vinduer og ventilationer.