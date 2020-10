Vinhøsten på vej i hus: - Uheldigt, hvis det rådner

Vinhøsten er i fuld gang på Fyn, hvor der bliver kigget mod vejrguderne for at finde det helt rigtige tidspunkt at snuppe druerne på.

- Sådan er det, når man er vinbonde i Danmark. Så må man finde sig i, hvordan vejret er. Vi bor på den forkerte side af Alperne, hvis vi skal dyrke vin, siger Leif Petersen, der er vinbonde på Magtenbølle Vingård.

Sammen med resten af familien har han brugt weekenden på at få høsten i hus.

Regn og frost på vej

I løbet af de seneste dage og uger har han holdt øje med, hvor meget sukker der er i druerne.

- Jeg kan se, at der er det sukker, der skal være, fastslår han.

Derfor er han gået i gang med at høste. Det er med at høste, inden regnen eller frosten kommer.

- Man kan være uheldig, at det hele simpelthen rådner. Man kan også være uheldig, at det bliver frostvejr. Hvis det bliver frostvejr en nat eller to, så ødelægger du druerne, siger Leif Petersen.

Han vurderer, at årets høst bliver ti procent mindre end sidste års.