Bagere vil sjældent dele alt for meget ud af deres opskrifter.

Og bagermester Michael Jensen fra Vissenbjerg Bageri er ikke spor anderledes.

Da vi i dag besøgte ham, for at smage bageriets brunsviger, forsøgte vi at lokke opskriften ud af ham - dog uden den store succes.

- Noget af det kan jeg godt oplyse. For eksempel kommer vi farin i, men hele opskriften er hemmelig, fortæller en smilende bagermester.

- Den tager man med sig i graven, så de andre bagere ikke snupper den.