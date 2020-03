3.g’ere undgår corona-problemer: De skriver alligevel hovedopgave derhjemme

Der er faktisk allerede dage, hvor eleverne skulle arbejde selv hjemmefra, så kynisk set er det et godt nok tidspunkt, det sker på Kurt René Eriksen, rektor, Nordfyns Gymnasium



Alle danske uddannelsesinstitutioner lukkede fra onsdag aften ned i to uger frem som følge af regeringens tiltag for at undgå smitte med coronavirus. Det betyder, at en masse elever og studerende ikke kan møde ind til undervisning, som de plejer.

For de afsluttende elever i 3.g-klasserne kan 14 dage uden skole være bekymrende, fordi de om halvanden måned starter deres eksamensperiode.

Men på flere skoler det slet ikke et problem, fordi eleverne netop i disse uger er i gang med deres hovedopgave. Det gælder blandt andet eleverne på Tietgen Handelsgymnasium.

- De bekymringer, der har været, har været omkring den store årsopgave for 3.g-klasserne. Men de skulle alligevel være hjemme og skrive, så for dem er den mindre indgribende, siger Dorthe Wang, rektor på Tietgen Handelsgymnasium.

Lige nu er der på Tietgen Handelsgymnasium ingen bekymringer for eksamensperioden for de afsluttende elever. Det, der måtte tabes i de kommende to uger, kan hentes igen. Sådan lyder det fra flere af uddannelserne.

Godt tidspunkt det sker på

Men det er ikke kun på skolen i det nordvestlige Odense, hvor 1.600 elever dagligt møder ind til undervisning, at der alligevel bliver brugt flere timer hjemme end i klasselokalerne i disse uger.

Også på Nordfyns Gymnasium er eleverne i gang med større skriftlige opgaver og er derfor primært hjemme hos sig selv for at arbejde på at færdiggøre dem.

- Der er faktisk allerede dage, hvor eleverne skulle arbejde selv hjemmefra, så kynisk set er det et godt nok tidspunkt, det sker på, siger Kurt René Eriksen, rektor på Nordfyns Gymnasium.

Bekymring for dialog med underviser

Den eneste bekymring, der har været hos eleverne i forbindelse med de skriftlige opgaver, er, hvordan de skal hente informationer på biblioteket, og hvordan de skal få feedback af deres underviser løbende.

Men det løser man løbende, som det opstår på begge skoler.

- Facetime kan for eksempel bruges til kommunikation mellem elever og lærere, siger Kurt René Eriksen.

Er man ikke i gang med en større skriftlig opgave og derfor alligevel primært hjemme hos sig selv, er der for alle andre elever på alle skolerne etableret fjernundervisning.

Så selvom det ved første øjekast lignede en god ferie, som de studerende kunne se frem til, er der ikke meget corona-relateret frihed at spore for de mange elever på de fynske gymnasiale uddannelser.