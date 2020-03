800 sygeplejersker lynuddannes til intensivafdelinger

Den største udfordring på intensivafdelinger i Region Syddanmark er at skaffe hænder nok, og derfor er regionen i gang med over de næste tre uger at uddanne og opgradere hundredvis af sygeplejersker til at kunne arbejde på en intensivafdeling.

Det siger Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark.

- På nuværende tidspunkt har vi fået uddannet et par hundrede sygeplejersker. De næste uger ser vi frem til at få uddannet op til 800 sygeplejersker, der får titlen assisterende intensivsygeplejerske, siger Kurt Espersen til TV 2/Fyn.

På den måde håber Kurt Espersen, at sygehusene i Region Syddanmark kan bemande alle intensivpladser, hvis antallet af indlagte på intensivafdelingerne stiger under coronavirusudbruddet.

To års uddannelse på en uge

Indlagte syddanske patienter, der er smittet med coronavirus, bliver primært placeret på Odense Universitetshospital, OUH.

En uddannelse til intensivsygeplejerske tager to år oven i den almindelige sygeplejerskeuddannelse, og derfor er det ikke fuldt uddannet personale, der bliver sat ind på sygehusene for at håndtere coronaudbruddet.

- Forskellen er, at en intensivsygeplejerske har en toårig uddannelse. Sygeplejerskerne, vi omskoler og opgraderer nu, får cirka en uges ekstra teoretisk og praktisk viden og må være på en intensivafdeling, forklarer Kurt Espersen.

Bliver deres arbejdsopgaver forskellige?

- Ja, de bliver forskellige. De rigtige uddannede intensivsygeplejersker vil være som supervisorer for de her sygeplejersker, så vi kan få bemandet alle de senge, vi skal stille til rådighed, siger Kurt Espersen.

Fald i kvalitet

De assisterende intensivsygeplejersker vil som udgangspunkt altid være superviseret af en uddannet intensivsygeplejerske. Kurt Espersen vil dog ikke garantere, at det på grund af sygdom eller andre omstændigheder altid vil være tilfældet i praksis.

Derudover kan patienter også opleve en lavere kvalitet, hvis de kommer på sygehuset under coronakrisen.

- Vi kan ikke garantere, at der i nogle situationer vil være en kvalitetsmæssig nedgang, i og med det er en assisterende intensivsygeplejerske, der står i forreste linje, men som har en rigtig intensivsygeplejerske i baghånden. Man kan ikke forvente samme kvalitet 100 procent, måske 99 procent, forklarer Kurt Espersen.

Dygtigt personale

Når det er sagt, vurderer koncerndirektøren, at det er dygtigt personale, der bliver sat ind på intensivafdelingerne.

- Det er ikke de samme kompetencer, de har, men det er dygtige sygeplejersker, vi sætter ind, som ofte også har en anden toårig uddannelse bag sig, siger Kurt Espersen, der dog understreger, at de assisterende intensivsygeplejersker ikke får samme ansvar som deres længereuddannede kollegaer.

Flere end 30 danskere smittet med coronavirus har mistet livet, heraf en ældre mand på OUH. Antallet af indlagte er fortsat med at stige dag for dag.