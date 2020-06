Aerosmith kommer til Fyn i 2021

Det var et kæmpe scoop for folkene bag Rock Under Broen i Middelfart, da de i december kunne afsløre, at det legendariske amerikanske rockband Aerosmith kommer til byen for at give koncert på pladsen foran Lillebæltsbroen.

Koncerten, der skulle have fundet sted 21. juli 2020 i forbindelse med bandets 50-års jubilæum, blev dog udskudt som følge af coronaviruspandemien.

Arrangørerne er dog klar med en ny dato og kan afsløre, at koncerten i stedet for kommer til at finde sted 17. juni 2021.

- Nu har vi endelig sikret os en ny dato, så ingen går glip af den kæmpe oplevelse, vi alle havde set frem til. På vegne af hele holdet kan jeg ikke sige tak nok for den opbakning, vi har mødt i den her svære tid. At få et så stort navn til vores område har været helt fantastisk, så da vi var nødt til at opgive koncertdatoen i juli 2020, var det virkelig en mavepuster i superligaen for os, siger Bent Frandsen, der er formand for Rock Under Broen.

Opvarmningsbands også på plads

Aerosmith har fået styr på sit koncertprogram for 2021, da bandet som mange andre har været nødt til at lægge instrumenterne på hylden, og turnéen går også i denne omgang til pladsen ved Lillebæltsbroen, som også bruges til Rock Under Broen.

- Nu kommer vi til at se Aerosmith på den velkendte plads næste år, og jeg er sikker på, at det har været det hele værd. Rival Sons og Electric Guitars varmer op, og vi er i den grad klar til at give jer service og en kanon koncertoplevelse, siger en begejstret Bent Frandsen.

Aerosmith har solgt omkring 150 millioner album, siden Boston-bandet udgav debutpladen i 1973. Det er dermed det næstbedst sælgende amerikanske rockband nogensinde, kun overgået af The Eagles.

Rockgruppen har i løbet af det seneste halve århundrede leveret hits som “Dream On”, “Walk This Way”, “Crazy”, “Love in an Elevator” og Diane Warren-pophittet “I Don’t Want to Miss a Thing”, der var med i filmen Armageddon og er bandets seneste og eneste hit, som toppede den amerikanske Billboard-hitliste.

Aerosmith spillede senest i Danmark i 2017 på gruppens såkaldte afskedsturné. Her foregik koncerten i Royal Arena i København.

Hvad med de gamle billetter?

Har du købt billet til den oprindelige koncert 21. juli 2020, kan du beholde billetten til den nye koncert den 17. juni 2021.

Kan du ikke overvære koncerten i 2021, vil der være mulighed for at sætte sin billet til salg på arrangørens billetbørs fra mandag den 8. juni og 14 dage frem. I denne periode, hvor der er billetter til salg på billetbørsen, vil der ikke blive solgt billetter fra arrangørens normale salgsside, oplyser arrangøreren.

Venter du med at købe billet, kan du risikere at give mere for den. Fra 1. oktober stiger prisen til 895 kroner plus gebyr.