Aflyst på grund af corona: Ingen håndtryk i Assens

Til et pressemøde fredag meldte Sundhedsstyrelsen ud, at de opfordrer folk til ikke længere at give hånd, kramme og kysse.

Formålet med opfordringen er at begrænse coronasmitten, og det har ført til en aflysning af en håndtryksceremoni i Assens. Håndtryksceremonien er sidste skridt i, at en række borgere får dansk statsborgerskab.

Borgmesteren i Assens Kommune Søren Steen Andersen(V) retter sig efter myndighedernes anbefalinger, men synes naturligt at det er ærgerligt, at de har måtte aflyse ceremonien.

- Det giver selvfølgelig mening, men det er meget ærgerligt. Især for de mennesker, der skulle have været en del af ceremonien. Nogle af dem nåede endda at møde op, og der måtte vi give dem den ærgerlige besked, at det var blevet aflyst, siger Søren Steen Andersen.

Ingen chance for ceremonien

I alt fem borgere kunne fredag have set frem til at være danske statsborgere, efter håndtryksceremonien fredag i Assens. Med aflysningen står de nu standby.

- Loven på det her område er meget tydelig, fordi ceremonien skal foregå med håndtryk uden handsker, og derfor er der ikke så meget, vi kan gøre, fortæller Søren Steen Andersen og fortsætter:

- Sundhedsstyrelsen tager situationen alvorligt, og det er dem, der har overblikket over udviklingen, og hvad vi skal gøre. Vi lytter til dem og tager det meget alvorligt på vegne af de borgere, vi repræsenterer.

Ceremonien skulle være afholdt klokken 13, men klokken 12:08 blev det aflyst.

En anelse hysterisk

Tager man turen ned gennem Assens gågade, bliver de nye opfordringer fra sundhedsstyrelsen modtaget forskelligt.

En af dem, der tager sundhedsstyrelsens opfordring alvorligt, er Mogens Lykke, som er næsteformand i kultrucenteret Tobaksgaarden i Assens.

- Det er svært at sige, om det er blevet kørt op, hvor det ikke hører hjemme. Men vi er jo nødt til at indordne os under det, Sundhedsstyrelsen kommer med, og det vil jeg anbefale alle at gøre, siger Mogens Lykke.

Ina Burhøj, som er folkepensionist, synes derimod, at det er en smule hysterisk. Hun tænker dog lidt over det i sin hverdag.

- Jeg tager det lidt mere stille og roligt og ser, hvad der sker. Foreløbigt er der ikke noget decideret forfærdeligt ved det. Jeg ved godt, at der er nogle, der er døde, men der er jo enormt mange flere, der er raske, siger Ina Burhøj.

- Det er blæst for meget op

I den helt anden boldgade befinder Anette Dam sig. Hun mener, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger vidner om, at det hele er blevet blæst ud af proportioner.

- Det er blevet blæst lidt for meget op i forhold til, hvor mange der er døde af det, siger Anette Dam og fortsætter:

- Hvis jeg vidste, at jeg skulle på ferie i et område, hvor der var mange døde, så ville jeg følge anbefalingerne, men ikke her hvor jeg bor. Jeg vil stadig give kram og hånd til folk, jeg møder og kender.

Vil stadig kysse og kramme ægtefæller og familie

Selvom borgerne i Assens forholder sig forskelligt til Sundhedsstyrelsens opfordringer, er de alle enige om én ting. De vil ikke stoppe med at give kys og kram til ægtefæller og familie.

- Det, de kommer med, er jo rigtigt. Men jeg har vel lov til at give kys og kram hjemme ved min kone, siger Mogens Lykke.

- Jeg går jo alligevel ikke og kysser og krammer alle og enhver, kun min egen familie, fortæller Ina Burhøj.

- Jeg synes, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger er fine. Ham her (min mand red.) kysser og krammer jeg, men det er fint at begrænse det i det offentlige rum, mener efterlønneren Anne Schulz.

Svært at efterleve

Direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm er klar over, at opfordringen kan være svær at efterleve, hvis man er gift eller bor sammen.

- Sundhedsstyrelsen kommer ikke og kontrollerer borgernes adfærd. Men det er en klar anbefaling, at vi holder op med give hånd, kram eller kys, siger Søren Brostrøm.

- Det vil være en effektiv indsats for at forebygge den epidemi, der kan ramme vores samfund, siger Søren Brostrøm.

Flere arrangementer er i fare

Under pressemødet anbefalede myndighederne også, at arrangementer i resten af marts måned med over 1.000 mennekser enten aflyses eller udskydes.

Det har en betydning for en række fynske arrangementer, og flere er allerede blevet aflyst.

Læs herunder overblikket over de arrangementer, der er i fare for at blive aflyst eller allerede er blevet aflyst:

