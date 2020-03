Alle skoleelever i Odense får opkald fra deres lærer

Alle folkeskoleelever fra børnehaveklassen til niende klasse samt forældre til børn i dagpleje, vuggestue og børnehave vil inden påske blive kontaktet af deres lærer, en pædagog eller en leder.

- Baggrunden er, at både børn og forældre lever i en ekstraordinær situation. De går ikke i skole eller dagtilbud, og de færreste børn har voksenkontakt uden for hjemmet. Vi har haft fokus på udsatte og sårbare børn, men for mig er det også vigtigt, at vi har et særligt øje på alle familier, siger børne- og ungerådmand i Odense Kommune Susanne Crawley fra Radikale Venstre til TV 2/Fyn.

Selv om flere skoleelever allerede har kontakt med deres lærere via online-platforme, vil de inden påske også skulle snakke i telefon med deres lærer.

- Det er vigtigt, at alle familier med børn i dagtilbud bliver ringet op og spurgt, hvordan det går, og om der er noget, kommunen kan hjælpe med, forklarer Susanne Crawley.

Færre underretninger fra skolerne

Når kontakten er mindre hyppig, er det sværere at bevare en fornemmelse med, hvordan det egentlig går i familierne, og om nogen har brug for hjælp.

Det afspejler sig også i et fald i antallet af underretninger fra skole og dagtilbud om børns manglende trivsel.

- Vi har færre underretninger om børn, end vi plejer at have. Nogle af dem, der underretter om børnene, er børnenes lærere og pædagoger, og derfor er det vigtigt, at alle børn lige får en snak om, hvordan det går, siger Susanne Crawley.

Samtidig vil der også være lejlighed til at spørge ind til, hvordan det går med at lave lektier.

Bekymret for børnenes trivsel

Lærere og pædagoger interesserer sig derudover også for andet end lektier og den almindelige dagligdag, og på den måde kan læreren måske fornemme, hvis der er problemer på hjemmefronten under coronakrisen.

- Jeg er bekymret for, at der sidder børn i nogle hjem og føler sig pressede - måske er sammen med psykisk syge forældre eller forældre, der har et alkoholmisbrug, siger Susanne Crawley.

Det er i alt omkring 9.000 børn i Odenses dagtilbud og flere end 17.500 i skolealderen, der i disse uger er hjemme - godt 400 af dem er tilmeldt nødpasning.