Anlægsloft afskaffet: Hjælper ikke fynske borgmestre

På et pressemøde torsdag eftermiddag har finansminister Nicolai Wammen (S) en og social- og indenrigsminister Astrig Krag (S) offentliggjort nye tiltag, som skal hjælpe dansk økonomi under coronakrisen.

Blandt andet er regeringen blevet enig med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om at afskaffe det såkaldte anlægsloft.

- Det er projekter, som ellers skulle gennemføres i de kommende år, men som rykkes frem. Det gør, at vi kan give økonomien et ekstra rygstød nu, hvor der er brug for det.

- Anlægsloftet for kommunerne og regionerne er dermed ikke længere til stede i 2020, sagde Nicolai Wammen på eftermiddagens pressemøde.

Hvad er anlægsloftet Anlægsloftet fastsætter, hvor mange penge kommunerne må bruge på bygge- og renoveringsopgaver. Anlægsloftet er bestemt i en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, KL. Se mere

Det betyder i praksis, at kommunerne får lov til at renovere veje og skoler, mens de alligevel ikke bliver benyttet.

Hjælper i hovedstaden

Udsigten til et afskaffet anlægsloft er dog ikke noget, der får borgmesteren i Faaborg-Midtfyn Kommune til at juble.

- Det vil få en ret begrænset betydning. Én ting er, hvad vi må bruge på anlæg, men noget andet er, hvad vi har råd til at bruge på anlæg. Vi har ikke nogen specielt stærk likviditet her hos os, siger borgmester Hans Stavnsager (S).

Han mener i stedet, at der skal følge penge med, hvis det skal have nogen effekt i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Nogle steder i landet, specielt i hovedstadsområdet, vil det have en stor betydning, men hos os er vi nødt til at få ekstra penge med. Enten ved at man hæver de beløb, vi har i 2020, eller eventuelt ved en fremrykning af tilskud fra senere år til i år, siger Hans Stavnsager.

Det handler også om udligning

I Assens mener borgmesteren heller ikke, afskaffelsen vil få stor betydning, men han er klar til at udnytte de muligheder, der opstår, når samfundet ikke kører på fuld tryk.

- Vi har ikke ret store anlægsbudgetter i Assens, men vi kan rykke det sammen, når der kommer huller i ordrebøgerne ved entreprenører og håndværkere, siger Søren Steen Andersen (V).

For ham handler det dog om at flytte rundt på penge, kommunen i forvejen har afsat til anlæg, så han efterspørger også flere penge generelt.

- Du låner bare fra det ene år og lægger over i det andet. Så det bliver smalkost på anlægssiden i 2021 og 2022, hvis ikke der kommer en udligningsreform, der giver os nogle mere rimelige rammer at drive kommune for, så man også kan have et større anlægsbudget, siger Søren Steen Andersen.

2,5 milliarder rykket frem

Finansminister Nicolai Wammen sagde på pressemødet, at der i alt iværksættes initiativer for ti milliarder kroner, hvis aftalen med KL og Regionerne udnyttes fuldt ud.

- Heraf altså 2,5 milliarder kroner i direkte, fremrykkede investeringer, sagde Nicolai Wammen.

Formand for Kommunernes Landsforening (KL) Jacob Bundsgaard (S) tilføjede, at med afskaffelse af anlægsloftet kan kommunerne give et løft til erhvervslivet i en presset tid:

- Det er investeringer, som kommer til at være i gavn i vores daginstitutioner, folkeskoler. Investeringer, vi ellers skulle have ventet med at lave, kan vi rykke frem nu.

- I kommunerne har vi erfaringer fra tidligere kriser, som vi bringer i spil nu. Med aftalen har vi også fået adgang til finansiering, så alle kommuner kan komme i gang med at lave investeringer. Det skulle gerne være et kærkomment løft til erhvervslivet i en svær situation, sagde Jacob Bundsgaard.

Brancheforening: Kom i gang

Fra brancheforeningen Tekniq Arbejdsgiverne er reaktionen på fjernelsen af anlægsloftet, at "det er sund fornuft i en tid, hvor der mere end nogensinde er brug for at holde gang i aktivitetsniveauet i installations- og byggebranchen".

I en kommentar siger administrerende direktør Niels Jørgen Hansen:

- Hvis man handler hurtigt i kommuner og regioner, kan dette betyde, at en række virksomheder, i stedet for at være afhængige af offentlige støttekroner, kan fastholde et rimeligt aktivitetsniveau ved at udføre arbejde i bygninger, der ofte alligevel står tomme i øjeblikket. Det er sund fornuft.

Tekniq Arbejdsgiverne repræsenterer 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Ifølge KL-formand Jakob Bundsgaard (S) er kommuner klar til at rykke. På Finansministeriets pressemøde siger han, at det kommer til at kræve en stor indsats i kommunerne.

- Men de har en stor lyst til at gribe muligheden for at lave investeringer, der ellers skulle have været i eksempelvis 2021 eller 2022, vurderer Jakob Bundsgaard.