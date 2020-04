Annelise mangler værestedet: - Hvornår får jeg min livskvalitet igen?

Annelise Hansen, privatfoto

Det har store omkostninger, at væresteder for psykisk sårbare er lukket.

Det mener Annelise Hansen fra Middelfart.

Hun er selv førtidspensioneret netop på grund af psykisk sygdom, og under normale omstændigheder kommer hun i Multihuset i Middelfart næsten hver dag.

Det er min livskvalitet, og det er det, jeg mærker nu, hvor der er lukket Annelise Hansen, Bruger af værestedet Multihuset, Middelfart

- Det er min livskvalitet, og det er det, jeg mærker nu, hvor der er lukket.

- Jeg har en fast kontaktperson, og der får jeg vendt en del i løbet af en uge. Nu går jeg med det selv, får jeg det hurtigt dårligere og risikerer at blive selvskadende, siger Annelise Hansen.

Netop derfor har det stor betydning for hende, at Multihuset åbner igen - hellere i dag end i morgen.

- Jeg kan møde ligesindende i Multihuset. Der er aktiviteter som syning og glasværksted, og personale man kan tale med.

Spørgsmål fra en fynbo Hvor længe vil man vente med at åbne væresteder for psykisk sårbare? Det er svært for psykisk syge at være hjemme hver dag, og det risikerer at føre til, at flere skal indlægges på psykiatrisk afdeling. Annelise Hansen

- Nu har de deres telefoner åbne, så man kan ringe til dem. Men jeg kan sagtens sidde i telefonen og sige, at det går vældig godt, så jeg har brug for at komme over, hvor de kan se, hvad der gemmer sig bag smilet, siger Annelise Hansen.

- Hvor længe skal jeg vente?

Udsigten til, at Multihuset ikke får lov til at slå dørene op igen foreløbig rejser følgende spørgsmål hos Annelise Hansen:

- Hvor længe vil man vente med at åbne væresteder for psykisk sårbare?

Hun undrer sig blandt andet over, at værestederne skal holde lukket, når man fra myndighedernes side har valgt at åbne eksempelsvis specialskolerne for alle børn helt op til 10. klasse.

Læs også Nicolai går i specialskole: Hvorfor skal jeg tilbage til skolen?

Multihuset: - Vores borgere er meget belastet

Lederen af værestedet Multihuset, Jan Kjæmpe, er da også fuldt ud klar over, at borgerne lige nu betaler en høj pris.

- Vi kan sagtens mærke, at borgerne er belastet af det her. Flere af dem ringer til mig og spørger, hvornår vi åbner igen. Mange har ikke ret meget netværk og er derfor ekstra hårdt ramt.

Der sidder rigtig mange derude, som jeg er bange for, ikke får den hjælp, som de har brug for Jan Kjæmpe, Leder af Multihuset, Middelfart

- Der sidder rigtig mange derude, som jeg er bange for, ikke får den hjælp, som de har brug for, siger leder af Multihuset, Jan Kjæmpe.

Færre henvendelser til psykiatrisk skadestue

Det bekymrer især Jan Kjæmpe, at der ikke under nedlukningen er set en øget aktivitet i psykiatrien.

Faktisk har der i hovedparten af perioden, hvor Danmark har været lukket ned på grund af Corona, været færre henvendelser til psykiatrisk skadestue, end det var tilfældet sidste år.

Først op til påske i uge 15 begyndte tallene at nærme sig hinanden. Her modtog psykiatrisk skadestue 297 henvendelser mod 310 i samme uge af 2019.

Region Syddanmarks seneste opgørelse over antallet af henvendelser til psykiatrisk skadestue under Corona.

To dage bedre end ingen dage

Tilbage i Multihuset bliver der lige nu arbejdet på at planlægge, hvordan man kan genåbne indenfor sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

- Som det ser ud lige nu, så forventer vi, at åbne op den 11. maj. Men vi åbner ikke op, som vi lukkede ned. Normalt kan vi godt være en 50 til 60 stykker i huset ad gangen. Jeg er ved at lave en plan, hvor vi ikke er mere end 10 tilstede på én gang, siger Jan Kjæmpe.

- Det vil være noget med, at vi sigter efter, at alle borgere kan få to fremmødedage om ugen. To dage er bedre end ingen dage.

Gåture har afbødet indlæggelser

De seneste to uger er man på værestedet begyndt at eksperimentere med gåture i det fri, og det med gode resultater, fortæller Jan Kjæmpe.

Vi sigter efter, at alle borgere kan få to fremmødedage om ugen. To dage er bedre end ingen dage. Jan Kjæmpe, Leder af Multihuset, Middelfart

- Der kan vi få en fornemmelse af, hvor den enkelte er henne, og tilbagemeldingerne har været fantastisk gode. Jeg er ikke i tvivl om, at gåturene har forhindret nogen indlæggelser, siger Jan Kjæmpe.

- Jeg bruger meget tid alene

Annelise Hansen føler sig alt andet lige stadig meget alene i en ny virkelighed uden en dagligdag i Multihusets værksteder.

- Lige nu snakker jeg kun med naboen over hækken.

- Jeg bruger meget tid alene sammen med min hund. Jeg har en lille scooter, og der kører jeg mig somme tider en tur for at få lidt luft, siger Annelise Hansen.

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag her på Fyn under corona-udbruddet via formularen her, som du også finder via dette link.