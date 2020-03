Assens følger Nyborg trop: Sådan hjælper de pressede virksomheder

I weekenden meldte Nyborg Kommune ud, at kommunen vil fremrykke betalinger til private leverandører, i håbet om at mindske nogle af de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus.

Nu følger Assens Kommune trop. Hvis en privat leverandør til kommunen ønsker det, kan den modtage betaling straks. Normalt betales først 30 dage, efter varen er leveret.

- Vi vil gerne række en hånd frem til virksomhederne, og her var en oplagt mulighed for at gøre noget, siger Assens’ borgmester, Søren Steen Andersen (V), i en pressemeddelelse.

Alle medlemmer af Økonomiudvalget er enige i beslutningen. Det samme var tilfældet i Nyborg Kommune.

- Vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor mange af de erhvervsdrivende er pressede og ramt på indtjeningen. Derfor er jeg glad for, at vi i Økonomiudvalget er enige om at fremrykke betalingerne til vores private leverandører, siger borgmesteren.

Kun lille del af millionbeløb til private

Søren Steen Andersen oplyser til TV 2/Fyn, at der er tale om 5.350 fakturaer til en samlet værdi af i omegnen af 68 millioner kroner.

Det betyder dog ikke, at kommunen nu og her skyder 68 millioner kroner ud i samfundet for at hjælpe erhvervslivet.

- De fleste af pengene er mellem offentlige instanser, så det er kun en lille del af beløbet, der er til det private, siger Søren Steen Andersen til TV 2/Fyn.

I Nyborg er der tale om fakturaer for omkring 30 millioner kroner.

- Vi har som kommune en forpligtelse til at gøre vores bedste for at hjælpe alle dele af samfundet gennem den situation, vi står i lige nu, siger borgmester Kenneth Muhs (V).

Også i Odense Kommune arbejdes der på at lave et lignende tiltag i denne uge.