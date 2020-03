Baggårdteatret: Kulturlivet skal også hjælpes

Hos Baggårdteatret i Svendborg har man måttet pakke parykker, kostumer og replikker væk på grund af corona-udbruddet.

- Vi har måttet stoppe en kørende produktion og en stor turné i begyndelsen af april måned. Vi har droppet noget, der minder om 50 forestillinger, siger teaterchef Jakob Engmann til TV 2/Fyn og fortsætter:

- De fleste af udgifterne er betalt, men indtægterne står vi og mangler.

Selvom indtægterne nu mangler, er der ikke meget hjælp at hente for teaterchefen.

Nu er tiden inde. Nu skal vi også hjælpes, så der på den anden side af det her også er et kulturliv, Jakob Engmann, Teaterchef, Baggårdteateret

Kulturinstitutioner som Baggårdteatret kan ikke bruge de vedtagne hjælpepakker til erhvervslivet, fordi mere end halvdelen af deres årlige drift er finansieret af staten.

Derfor mener teaterchefen, at det må være deres tur nu.

Ingen pengetank

Teaterchefen forstår godt, at kulturlivet ikke er kommet i første række, når det har handlet om offentlige hjælpepakker, men nu begynder det at spidse til.

- Når vi mangler indtægter, kan vi hurtigt komme i en situation, hvor vi går i minus. Vi er ikke der, hvor vi er ved at gå rabundus. Afhængigt af hvor længe det her varer, så kan vi havne i en meget uheldig situation, siger teaterchef for Baggårdteatret, Jakob Engmann.

Selvom den støtte, Baggårdteatret får fra staten og kommunen står til at være uændret, så er det ikke nødvendigvis nok til at holde dem ovenvande. Der er nemlig ikke nogen pengetank at tage af.

- Vi gør i vores regnskaber en stor dyd ud af, at vi ikke skal gemme penge til natten. Vi er en offentlig kulturinstitution, så pengene skal bruges på kunstnere og forestillinger, forklarer teaterchefen.

Kulturlivets tur til at blive hjulpet

Selvom Baggårdteatret har været forberedt på at gå i minus i nogle uger, har de foreløbigt set til, mens andre har fået hjælp. Nu mener de, at turen er deres.

- Nu er tiden inde. Nu skal vi også hjælpes, så der på den anden side af det her også er et kulturliv, siger han.

Det handler dog ikke om pengene for Baggårdteatret

- Vi er med på, at vi ikke skal generere store overskud i disse tider, men kan vi få hjælp til at beholde skindet på næsen, så er vi taknemmelige, afslutter han.

Indtil videre vil kulturminister Joy Mogensen fra Socialdemokratiet ikke love nogen særskilt hjælpepakke til det truede kulturliv. Hun oplyser dog, at der arbejdes på at få udvidet de eksisterende hjælpepakker, så de også omfatter kulturinstitutioner som Baggårdteatret.

