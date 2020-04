Barsel i coronakrisen: - Kan jeg få udskudt min barsel?

Det er fuldtidsarbejde at skifte bleer, amme, underholde, putte og skabe en vis orden i hjemmet med en lille baby.

Det er det arbejde, Winnie Wiingaard fra Odense har lige nu. Hun er nemlig på barsel med sin fire måneder gamle baby, Garbiel.

Det gik stille og roligt, og der var styr på tingene i det lille hjem lige indtil den 11. marts.

Spørgsmål fra en fynbo Jeg vil gerne vide, om man kan få rykket sin barsel, til coronakrisen er ovre? Winnie Wiingaard, Odense.

Det var den dag, statsminister Mette Frederiksen meddelte, at alle skoler og institutioner skulle lukke ned, og at børnene derfor skulle passes hjemme, samtidig med at mor og far skulle arbejde hjemmefra.

- Men når man nu har børn hjemme, som skal hjemmeundervises og hjemmepasses, uden selv at have valgt det i disse uger, kan man så få sin barsel forlænget i den anden ende?, undrer Winnie Wiingaard sig over.

Fuldtidsarbejde gange tre

Winnie Wiingaards hverdag har nemlig ændret sig markant. Hvor hun for to uger siden kun havde en baby hjemme, har hun nu også et skolebarn og et børnehavebarn. Hun har dog også sin mand hjemme.

Jeg tror ikke, der noget at komme efter, for det er bare et vilkår, man står med lige nu Rikke Hundsdal, formand, BUPL Fyn.

- Det er hårdt, synes jeg. Nu skal jeg hjemmeskole den ene og lege pædagog for den anden, mens jeg er nybagt mor og også lige skal gå en lang tur, siger hun.

Derfor synes hun, at når nu ledige kan modtage dagpenge i op til tre måneder mere, uden det tæller med i dagpengeperioden, så skulle dem på barsel også kunne få barslen forlænget med tre måneder.

- Jeg ammer ham om natten og skal op til den mellemste af mine tre børn flere gange samtidig. Jeg har heller ikke altid mulighed for at sove om dagen, som jeg normalt ville gøre, mens børnene er i skole og børnehave, siger hun og fortsætter:

- Jeg får ikke den her tid tilbage med min søn, men jeg ville da godt have lov til at nyde ham, når alt bliver normalt igen, siger Winnie Wiingaard.

Hun mistænker dog, at hun ikke kan få skubbet sin barsel.

Vilkår i denne tid

Winnie Wiingaards fagforening BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, mener ikke, at der er meget hjælp at hente for Winnie og familien lige nu. Uanset om du er på barsel eller har et arbejde, skal du klare begge dele hjemmefra under coronakrisen.

Læs også Nødpasning i Odense: Hvorfor er der kun seks skoler til nødpasning?

- Det er desværre sådan, det er lige nu for alle. Vi arbejder hjemme, vi underviser vores børn, og vi passer dem. Sådan er det også for dem, der er på barsel, siger Rikke Hundsdal, formand i BUPL Fyn.

- Men hun skal huske, at ansvaret for undervisning ligger hos læreren og ikke hos forældrene, siger Rikke Hundsdal, der lige nu har travlt med at svare på medlemmernes spørgsmål, lave nødpasningaftaler med kommunerne og ikke mindst justere overenskomster.

Kan ikke bruge nødpasning

Familien fra Odense har overvejet at bruge nødpasning til de to ældre børn, så Winnie Wiingaard kunne passe sin barsel og lægge al fokus på det nyeste medlem af familien.

Læs også Ny corona-analyse: Fynske turistvirksomheder i knæ

Men det er ikke en mulighed, fordi hendes mellemste barn på fire år har en nyresygdom og dermed er i risikogruppen for coronasygdom.

- Derfor har vi minimumskontakt med andre mennesker. Min datter skal ikke risikere at blive syg og ende med en endnu værre nyresygdom, siger hun.

Kontakt fagforeningen

Familien gør det rigtige og følger myndighedernes anvisninger. Fra BUPL lyder det dog, at de også skal huske at passe på sig selv og huske, at det er okay, at man når det, man når.

Det er hårdt, synes jeg. Nu skal jeg hjemmeskole den ene og lege pædagog for den anden, mens jeg er nybagt mor og også lige skal gå en lang tur Winnie Wiingaard, Odense.

- Hun skal ikke slide sig ihjel, men det er klart, det er ikke den barsel, hun har forventet. Vær i stedet opmærksom på ikke at se for eksempel skolearbejdet som det mest vigtige, siger Rikke Hundsal.

Indtil nu har BUPL ikke fået henvendelser fra andre medlemmer med lignende spørgsmål, selvom de dagligt svarer på mange af medlemmernes spørgsmål. Hun afviser dog ikke, at det kan blive noget, forbundet vil kigge nærmere på, hvis der kommer henvendelser på det.

Læs også Betina er i tvivl: Skal jeg afbestille min rejse?

- Hvis man henvender sig til fagforeningen, kan det være, at der kigges nærmere på det. Så kan man lade højere instanser afprøve, om sagen kan danne præcedens. Men jeg tror ikke, der noget at komme efter, for det er bare et vilkår, man står med lige nu, siger Rikke Hundsdal, der til daglig er formand for 4.500 fynske medlemmer.