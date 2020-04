Bent må ikke besøge dement søster: - Det er trist og ubehageligt

De ældre på landets plejehjem har ikke haft besøg i over en måned, og det er uvist, hvornår der skal åbnes for besøgende igen.

Det ærgrer Bent Nielsen i Søndersø, der ikke må besøge sin 78-årige søster på plejehjemmet.

- Det er trist, når jeg er vant til at komme der jævnligt. Hun er en svækket person, som ikke kan noget på eget initiativ. Hendes liv er baseret på, at plejepersonalet kan gøre noget for hende, og stimuleringen, vi som besøgende kan give hende, siger Bent Nielsen til TV 2/Fyn.

Læser sammen og høre musik

Han savner, at de kan mødes og læse sammen eller høre musik.

- I længden bliver det rigtig trist, fortæller han.

I stedet har han sendt hende blomster, og han taler med sin søsters mand, der også bor i Søndersø.

Tror du, det er værst for dig eller hende?

- Det kan være lidt svært at vide. Som sagt er hun dement og svækket. Hvordan hun føler, når vi kommer på besøg, er svært at vide. Jeg synes, det er ubehageligt, og jeg har det ikke godt med ikke at kunne komme derop, siger Bent Nielsen.

Mødes med de ældre udenfor

Han håber, at sundhedsmyndighederne vil ændre på retningslinjerne, så han igen kan besøge sin søster.

- Man skal finde en måde at lukke op på. Jeg har fuld forståelse for, at man har været nødt til at lukke, men der er veje til, at man godt kan gøre det, specielt i det fine vejr, hvor man kan komme udenfor, siger Bent Nielsen.

Eksempelvis mener han, at Plejecenter Vesterbo, hvor hans søster bor, kan modtage besøgende på plejehjemmets terrasse, mens de samtidig overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand, spritte hænder og så videre.

Dansk Folkeparti: Brug for klare retningslinjer

I Dansk Folkeparti mener man også, tiden er inde til at lempe besøgsforbuddet på landets plejehjem.

- Jeg modtager mange henvendelser fra ulykkelige og dybt frustrerede pårørende, som ikke kan besøge deres kære på landets plejehjem. Der er brug for klare retningslinjer for, hvordan pårørende igen kan komme på besøg under sundhedsfagligt forsvarlige former, siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

- Der er mennesker, der virkelig lider i det her system, som vi har nu.

Der bor cirka 41.000 mennesker på landets plejehjem. En tredjedel af dem lever mindre end et år, efter de er flyttet på plejehjem.